Jobbkor nem is érkezhettünk volna az olvasók adományával. Kállainé Nagy Mónika zsebeiben összes vagyona, körülbelül ötven forint apró rejtőzött. Mint mondta, a Gondviselés küldött bennünket a pénzzel, amennyit egyben talán még sohasem látott. Jó ideje csupán vajas kenyér és hal jutott az asztalra. Az előbbi egyik nagy fia keresetéből, a másik saját fogásból.

Négyéves kálvária

Mónika ötgyermekes család­anya, ketten még kiskorúak, a 10 és 15 éves gyermeket egyedül neveli, tartásdíjat nem kap utánuk. Összes jövedelme a 26.600 forint családi pótlék, miközben csak a rezsi 50–60 ezer. Egészsége nagyon rossz, folyamatosan kezelésekre, kivizsgálásokra jár, bajának okát több helyen keresik. Kilátástalannak érezte a helyzetét, amikor az alapítványhoz fordult. „A gyerekeim megfelelő ellátása és a lakhatás biztosítása nagyon fontos számomra” – írta levelében.

Kállainé Nagy Mónika

A hiperaktív édesanya élete küzdelmes volt, de dolgozott, nevelte a gyerekeit. Aztán egyik napról a másikra 16 kilót fogyott. Volt, hogy két nap alatt kétszer vitte el a mentő, mert elájult. Regényt lehetne írni négy éve tartó kálváriájáról: egyik kivizsgálásról a másikra járt. Kezeléseire, gyógyszereire is kellene a pénz, de már méltányossági táppénze is megszűnt. Húszéves fia segíti anyagilag, de a legnagyobb támogatást a Győri Tanodától kapja. A gyerekek ingyen kapták idén is a füzeteket, egész nap a tanodában étkeznek, kirándulni, táborozni viszik őket, de ami a legtöbbet jelenti Mónika számára, az a mentorok munkája, akik folyamatosan figyelemmel kísérik az életüket.

Vezetni szeretne

Szerencsére a hobbija a horgászat, így legalább hal kerül az asztalra. Mónika olyan munkát keres, amit rossz egészségi állapota mellett is el tud látni. Legnagyobb vágya, hogy autót vezethessen, járhassa a környéket. Nagyon szeret a volán mögött ülni, ezt valószínűleg nemrég elhunyt sofőr édesapjától örökölte.

A folyton izgő-mozgó fiatalasszonyról nem feltételeznénk, hogy a komoly türelmet és kitartást, precizitást igénylő keresztszemes hímzést szinte művészi fokon műveli. Szerénykedve mutatta meg szebbnél szebb párnáit, kenyeres­- zsákjait, terítőit, szemüvegtokjait, képeit, melyeket apró öltésekkel készített el, és gondosan becsomagolva tárol. A hímzés eltereli a figyelmét a gondokról, bajokról, de ott sorakoznak a dobozokban, nem hoznak hasznot neki.

Elmehetett a boltba bevásárolni

Hálásan és meghatottan kö­szönte meg olvasóink támogatását, s rögtön azt számolta, hogy az elmaradt számlákat miként tudja befizetni belőle.

Már a gondolat, hogy megszabadul a nyomasztó adósságtól, mosolyt csalt az arcára, ahogyan az is, hogy elmehet a boltba bevásárolni. Nagyon fognak örülni a gyerekek! – mondta búcsúzóul.