Alasztics-Kirchner Gréta, a kisalfold.hu olvasója a Buckingham-palota közeléből küldött videót, épp, amikor a TV-stábok megérkeztek. A aplota vaskapuján már többen virágcsokrokat helyeztek el. Gréta azt is elmondta, több állomáson is a királynő fotója látható, fotó is küldött:

Olvasónk, Alasztics-Kirchner Gréta fotója



Videó Londonból