Megyei rendezési terv

Módosították a megyei rendezési tervet is. – Több olyan útvonal épült meg, aminek a végső nyomvonalát be kell építeni a rendezési tervbe. Ilyen például az M85 út, ahol apró korrekciók vannak, vagy Pér esetében egy elkerülő út kijelölésére kerül sor a 81-es főútról kiindulva. Az Eurovelo 6 kerékpár út számára új nyomvonalat kell kijelölni a Duna töltésen Rajka és Gönyű között. Ez egy régi elképzelés volt, hiszen ennek a kerékpárútnak pont az a lényege, hogy a Duna mellett menjen a kerékpárút. Most ez a Szigetközben főleg a településeken megy a 1401-es út mellett, ennek lesz egy rendezési tervben kijelölt nyomvonala a Duna töltésen. Az a célunk, hogy ha majd kerékpározható útburkolat lesz, akkor több célra is igénybe vehető kerékpárút jöjjön létre – állapította meg Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.

Napelemek telepítése

– Emellett több településen lehetővé tesszük napelemek telepítését. A megyei terv elég szigorúan korlátoz bizonyos fejlesztéseknél. A napelem parkok táj, természetvédelmi értékeket is tudnak sérteni. Ennek volt egy átfogó vizsgálata. Több helyen a korlátozást csökkentettük vagy levettük az adott területről annak érdekében, hogy napelem parkokat lehessen telepíteni például Tét és Rábapatona esetében. A Pannonhalmi Főapátságnak is így tesszük lehetővé, hogy a zöld programjukat tudják folytatni, hiszen az apátság elkötelezett abban hogy a zöld energiát, a megújuló energiaforrásokat minél nagyobb arányban használják. A megyei rendezési terv most kivette a korlátozás alól azt a területet, ahol napelem parkot szeretnének telepíteni.