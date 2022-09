Az eddigi kettő helyett, most hét harangnak kell helyet biztosítani a toronyban, ami csak úgy lehetséges, ha két külön szintre kerülnek. – Alul helyezkedik el a két legnagyobb – mutatja a terveket Hegyi József – fölül pedig az öt kisebb foglal helyet. Elsőként a második legnagyobb, Szent Mihály arkangyal tiszteletére keresztelt harang jutott fel a toronyba, e fölé kerül majd a székesegyház régi Nagyboldogasszony harangja.

Az összes harangot előbb ideiglenesen az óramű magasságában felfüggesztett acélszerkezetre függesztik, amin mozgathatóak, és ami későbbi karbantartáskor is használható majd. Alatta készítik a tölgyfa függesztést a passaui Perner cég munkatársai. Amikor elkészül egy, akkor ráemelik a harangot. Végleges helyük elnyerése után még a működtetést segítő technikával szerelik fel a harangokat, így telefonos applikációról lehet majd őket irányítani. Az órák is megújulnak, mert az eddigi órákat összekötő tengely is kikerül a toronyból a korábbi fafödémmel. Mind a négynek külön, gps alapú vezérlése lesz.

A hét harang teljesen kitölti a teret a toronyban. – A kilengésük ki van centizve. 50-60 centi a harangok alsó szoknyája közötti távolság. 52-55 fokot lengenek ki a nagyobbak, 55-60 fok körül a kicsik. Várhatóan október vége felé áll készen minden a harangzúgáshoz.