Idén rendhagyó módon elsősorban pénzt gyűjtöttek, amiből tanszerutalványokat vásároltak. Érkeztek persze tárgyi felajánlások is, azokból csomagokat állítottak össze a csoport önkéntesei, összesen ötvenegy gyermek számára könnyítve meg a tanévkezdést.

A nagylelkű adományozóknak köszönhetően közel 100 ezer forintot tudtak gyűjteni a karitászosok. Magánszemélyek, vállalkozások hallgatták meg kérésüket, illetve az intézmények is segítettek azzal, hogy közzétették a felhívásokat. A csoport közösségi oldalán olvasható, hogy az iskolakezdés megterheli a családokat, ezért is külön öröm, hogy a nehéz helyzetben is gondolnak másokra, a még nehezebb helyzetben lévő gyerekekre. Ennek köszönhetően harminc tanulónak öt-ötezer forintos tanszerutalványt adhattak az önkéntesek. További három család összesen kilenc gyermekének pedig tanszercsomagot. A Győri Egyházmegyei Karitász is juttatott a csornai szervezetnek támogatást, amiből tizenkét diák kaphatott szintén öt-ötezer forintos utalványt. A támogatott családoknak természetesen jókor érkezett ez a segítség is, hiszen önerőből nem tudták volna az iskolatáskákat megtölteni.