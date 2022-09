Az elmúlt két esztendőben megugrott a község lakosságszáma, mintegy húsz százalékkal. Ez többek között annak tudható be, hogy közel hatvan család költözött ki Nagybajcsra, az Öreg-Duna Lakóparkba. Lassan kitehetik a megtelt táblát is, mintegy húsz építési telek maradt azoknak, akik a városból falura költöznének.

Utak, járdák újultak meg

Az utóbbi időszakban számos sikeres pályázat segítette az önkormányzatot, a lakóparknál utak, járdák újultak meg. A Tűzlepke és a Körtvélyes utca járdaszakaszai részben megújultak. Előbbi út mellett a Sport utca is új aszfaltot kapott, ezek megvalósításában egy belügyminisztériumos pályázat segített, az önkormányzat pedig tizenöt százalékos önrészt vállalt.

– A falu harmadik játszótere is megépült, a lakópark közepén. Ezt a Magyar Falu Program segítette. Ezernégyszáz négyzetméteren épültek meg a játékok, ötmillió forintból. Ez egy hatalmas terület, ezért újra beadtuk a pályázatot, és újabb ötmillió forintot nyertünk bővítésre. Ennek kivitelezése ősszel várható. Lesz egy kombinált egyensúlyozópálya, drótkötélpálya, új homokozó, és mászókák, amelyeket kisebb és nagyobb gyermekek is használhatnak – fogalmazott lapunknak Teilinger Imre polgármester.

Az országos fásítási program keretében húsz hársfa is került a játszótérhez, az önkormányzat pedig önerőből egy ivókutat is biztosított az idelátogatóknak. A polgármester azt mondja, a benépesülő lakópark nagyban meghatározza a falu jövőképét.

– Húsz építési telek maradt, ami gazdára vár. Ezért is bővítettük nemrég a helyi óvodát, ami már két csoporttal működik, közel százszázalékos kihasználtsággal. Dinamikusan fejlődik a település, amihez számos nyertes pályázat adott lehetőséget és segítséget. Ezeket a tendereket önrésszel is sikerült kiegészítenünk, így látványosak a fejlesztéseink – tette hozzá a polgármester.

Nemrég épült meg a település harmadik játszótere, ezt még idén ősszel bővítik a Magyar Falu Program segítségével. Fotó: Rákóczy Ádám



Kommunális eszközök tárolása

A Duna-parti falucska hatalmas zöldterülettel rendelkezik, a három játszótér és a sportkomplexum közvetlen területét, a két tó szomszédságát, a temető területét folyamatosan gondoznia kell az önkormányzatnak. Az utóbbi időben számos kommunális eszközt sikerült beszereznie a falunak: fűnyíró traktorokat, kaszákat, egyéb eszközöket. Ezek tárolása viszont nehézséget okozott a településen.

– Ugyancsak egy pályázat segítségével sikerült egy tárológarázst beszereznünk, amiben minden használati eszköz kényelmesen elfér. Az új eszköztároló a hivatal udvarán épült meg a Magyar Falu Program keretében, mintegy négymillió-háromszázezer forintból – meséli az elöljáró.

Hozzátette: a jövőben is számos terve, célja van a faluvezetésnek.

– Már megkezdődött a temető ravatalozójának rendbetétele, az épület külső és belső felújításon is átesik. Készül vizesblokk és akadálymentes feljáró is az épületbe. Emellett egy urnatornyot is kialakítunk, ennek alapzatát önrészből finanszírozzuk. Maga az urnatorony három és fél millió forintból készül el, melyet egy helyi felajánló finanszíroz és készíttet el – tette hozzá az elöljáró.

A hivatal udvarán állították fel nemrég azt a mobil tárológarázst, amelyben a kommunális eszközöket tudja elhelyezni a falu. Fotó: Rákóczy Ádám



Újabb tervek, célok

A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton a Honvéd utca külterületi része is megújulhat a közeljövőben. Az útszakasz aszfaltburkolatot kap, így a Nagybajcsra érkező bejövő forgalom egy részét ez az út átveszi, tehermentesítve a Petőfi utcát. Ennek kivitelezése mintegy 92 millió forintból valósulhat meg, amelyhez az önkormányzat öt százalék önrészt tesz majd hozzá. Ezen projekt közbeszerzési eljárása már megkezdődött, hamarosan, 2023 tavaszán a kivitelezés is megkezdődhet.

– Emellett a tervek szerint a lakóparkhoz egy buszmegállót is szeretnénk építeni, ami a Nagy-tó mellett kapna majd helyet, önkormányzati területen. Ez elengedhetetlen terv számunkra, amit a megnövekedett lakosságszám miatt és a lakópark kihasználtsága végett mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Emellett pályáztunk egy csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezésére is, ennek várjuk sikeres elbírálását. Ennek segítségével szeretnénk a Nagy- és a Budai-tó vízpótlását megoldani – zárta szavait a polgármester.