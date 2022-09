– Engem mindig a tanítás érdekelt – kezdte beszélgetésünket dr. Szalka Éva, akit pályájáról és a nemrég átvett rangos kitüntetésről kérdeztünk.

Az első női dékán

A győri Révai-gimnáziumban érettségizett, és matematika–fizika szakos tanárnak tanult a szegedi egyetemen, de félbehagyta a tanulmányait. Két gyermek édesanyjaként iratkozott be a mosonmagyaróvári egyetemi karra, ahol az oktatásba is bekapcsolódott.

– Mindig is a számok világa érdekelt. Az akkori üzemtani tanszéken kezdtem el statisztikát tanítani. 2003-ban PhD, 2004-ben docensi fokozatot szereztem. 2005-ben jött a felkérés a győri egyetemről, hogy ott is dolgozzak: eleinte óraadóként tevékenykedtem, egy év után pedig már főállásban, 2010-ben oktatási dékánhelyettes lettem. Jól éreztem magam Győrben, de amikor érkezett az újabb felkérés, hogy jöjjek haza 2016 júliusától dékánnak, örömmel elfogadtam azt. Ez egy olyan lehetőség és kihívás volt, amit úgy gondoltam, meg kell ragadnom. Egykori alma materem vezetője lettem, a kar első női dékánjaként. Úgy érzem, hamar elfogadtak, jó közösség alakult ki – összegzett dr. Szalka Éva.

Megfelelés a kor kihívásainak

Mint elmondta, egy folyamatosan a kor kihívásainak megfelelni kívánó kar élén áll, amely többször változtatott már nevet.

– A kar külső megjelenésében is folyamatosan szépül, de a belső tartalomban is a megújulás jellemzi. Az agrárium mellett fontos a környezet, a fenntarthatóság és a digitalizáció, de a múltunk tiszteletét is tükrözi az új nevünk. Hétszáz diákkal indult az idei tanév, ebből kétszáz elsős, két új tanszékünk van. További új szakok indításán is dolgozunk, mint az agrárdigitalizáció és a precíziós mezőgazdasági agrár­mérnök alapszakok – emelte ki a dékán.

Dr. Szalka Éva arról is beszámolt, nagy meglepetésként érte, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel jutalmazták munkásságát. A rangos elismerést kiemelkedő oktatói és szakmai közéleti tevékenysége, valamint kimagaslóan eredményes vezetői munkája megbecsüléseként érdemelte ki. A kitüntetésért gratuláltak a tanévnyitó ünnepen is a kar vezetőjének.

Az óvári kar első női dékánja 2023 júliusáig tölti be a vezetői posztot.