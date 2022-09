Az ABZ Drone Kft., az MIB Invest Group Kft., az Uni Inno Kft., az ABZ Innovation Kft. és a Széchenyi István Egyetem képviselői írták alá azt a szindikátusi szerződést, amely a közösen alapított ABZ Innovation Kft. működésének részletszabályait, a felek jogait és kötelezettségeit rögzíti.

A cél, hogy az ABZ Innovation egy, az európai piacra lépő dróngyártó céggé fejlődjön, az első körös gyártói értékesítés feladatait is ellátva. Az első saját fejlesztésű és gyártású drón, a Liquidator hamarosan piacra is kerülhet. A mezőgazdasági permetező drón minden jelenlegi, a piacon elérhető innovációt egyesít, amelyet hazai és európai mezőgazdasági adottságokra terveztek. A termék tehát a biztonságos és egyszerűen használható dróntechnológiát kínálja az európai gazdák számára folyamatos támogatás és szerviz biztosítása mellett.

„A Széchenyi István Egyetem a magyar gazdaság versenyképességéhez kíván hozzájárulni olyan innovatív kezdeményezésekkel, amelyek az egyetemen meglévő tudást és kutatás-fejlesztési potenciálunkat is kiaknázzák. Különösen fontosak számunkra azok a területek, amelyekkel a fenntarthatóságot tudjuk erősíteni. A drónfejlesztéssel kapcsolatos együttműködésünk ebből a szempontból is kiemelkedő, hiszen a dróntechnológia hatékonyan járul hozzá a fenntartható gazdálkodáshoz is” – fogalmazott az aláírás alkalmával dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Dósa Gábor, a Széchenyi István Egyetem hasznosító vállalkozása, az Uni Inno Kft. ügyvezetője hozzátette, ez az együttműködés zászlóshajó az innovációs ökoszisztéma és az egyetem vállalkozásfejlesztési tevékenységének fejlesztésében. „Intézményünk egy, a piacon már jelenlévő drónfejlesztő céggel és a tőkebefektetővel közösen hoz létre egy olyan értéket, amellyel a világpiacra is bátran ki lehet lépni. Célunk, hogy az egyetem tudásbázisára építve minél több ilyen együttműködés jöjjön létre” – hangsúlyozta.

A saját fejlesztésű permetező drónt már a Széchenyi István Egyetem győri kampuszán megrendezett idei Innovációs Kiállításon már láthatták az érdeklődők. A felvételen Drotár István, az egyetem Digitális Fejlesztési Központjának központvezetője, Szekeres István és Török Gyula ügyvezetők az ABZ standjánál. (Fotó: Horváth Márton)



Szekeres István, az MIB Invest Group Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette, cégcsoportjuk olyan társadalmilag hasznos, innovatív kérdésekkel foglalkozik, amelyek gazdaságilag is előnyösek. Ebben szerinte a dróntechnológia élenjáró. „Korábban az agráriumban, az élelmiszeriparban is tevékenykedtem, és úgy gondolom, hogy a drón a mezőgazdaság több területén is a jövő eszköze. Gazdaságilag és ökológiailag is nagy jelentőségű, a következő évtizedek egyik kiemelt fejlesztési iránya, amelyben mi is fontos szerepet szeretnénk játszani” – fogalmazott. Szekeres István kiemelte, nagy jelentősége van a Széchenyi-egyetemmel való közös munkának, hiszen a magyar fejlesztésű drón világviszonylatban is kiemelkedő figyelmet kaphat.

„Az ABZ Drone Kft. hosszú idő óta fejleszt drónokat, de az együttműködés új perspektívát ad a vállalkozásnak, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a nálunk lévő tapasztalat és tudás összeadódjon az egyetemi tudással és innovációval. Ilyen hátteret kevés fejlesztő cég tudhat magáénak. Ez az összefogás teszi lehetővé, hogy olyan terméket hozzunk létre, amely nemcsak Magyarországon, de nemzetközileg is megállja a helyét, sőt akár piacvezetővé is válhat” – mondta el Török Gyula, az ABZ Drone Kft. ügyvezetője. Azt is elárulta, hogy a permetező drón már a bétatesztelés utolsó fázisába lépett, így a termék hamarosan piacra kerülhet.

A drónok az ipar és a mezőgazdaság mind több szegmensében nyújtanak új, innovatív lehetőséget. A Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja állami, tudományos és vállalati szereplőkkel partnerségben folytat kutatásokat ezen a területen. A Széchenyi-egyetemen nemzetközi színvonalú infrastruktúra – többek között a nemrégiben létrehozott dróntechnológiai labor – támogatja a drónkutatásokat, míg a hallgatók bevonását, a kutatói utánpótlás biztosítását ezen felül a SZEviation hallgatói csapat segíti. Az egyetem a szakemberek oktatásában is jelentős szerepet játszik többek között a drón- és képfeldolgozás oktatólaboratórium kialakítása, illetve a drónirányító és drónadatelemző szakirányú képzés révén.