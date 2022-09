Dr. Lukács Eszter huszonöt éve dolgozik a győri egyetemen és neve mára összeforrott a nemzetköziesítéssel. – Édesanyám több szálon kötődött a Széchenyi István Egyetemhez. Pályája kezdetén az intézmény könyvtárában dolgozott, később pedig az Apáczai-kar nyelvi tanszékének vezetője lett. Két mottója nagyon megragadt bennem. Az egyik, hogy kisgyerekkorban el kell kezdeni nyelveket tanulni, mivel a nyelv nem tudás, hanem készség. A másik pedig, hogy a nyelv nem cél, hanem eszköz.

Győri diákként a Révai Miklós Gimnáziumban végzett, de fél évig egy angol leányiskolában is tanult. Első egyetemi éveit szintén Győrben töltötte, ami alatt Hollandiában is volt fél évet.

– Mindig nemzetközi téren szerettem volna dolgozni, ugyanakkor vonzott a felsőoktatás világa. A doktori képzés előtt felajánlották, hogy térjek vissza a Széchenyire oktatóként. A közgazdasági karon épp akkor alakult meg a világgazdasági tanszék. Rendkívül nagy tudású, a mai napig szaktekintélynek számító akadémikusokkal, diplomatákkal, nemzetközi szervezetek és vállalatok vezetőivel dolgozhattam együtt, minden szakmai tudásom alapját itt szereztem meg – hangsúlyozta az elnökhelyettes.

Dr. Lukács Eszter 2008 óta a Magyar ENSZ Társaság elnökségi, majd vezetőségi tagja, 2018-tól pedig a győri egyetem nemzetközi rektorhelyetteseként tevékenykedett. Jelenleg az intézmény nemzetközi stratégiai elnökhelyettese. Különösen büszke arra, hogy a munkatársak elkötelezett munkája nyomán idén már 40 angol nyelvű képzés indult Győrben és több mint 900 külföldi hallgató tanul itt.

– A nemzetköziesítés nagyon összetett terület. Az egyik kiemelt célunk, hogy hallgatóink minél sokszínűbb külföldi részképzési palettából választhassanak. Az Erasmus+ programban a 200 partner közül leggyakrabban a német, az osztrák és a spanyol intézményeket választják a hallgatóink úti célként. Emellett fontos feladatunk a hozzánk érkező külföldi hallgatók fogadása is.

Dr. Lukács Eszter azt is hozzátette, hogy a nemzetközi trendnek megfelelően Magyarországon is a rövid, néhány hetes, hónapos külföldi képzések kerülnek majd előtérbe. Ilyen programok már a győri egyetemen is elérhetőek. Alapvető cél az egyetem tudományos teljesítményének fejlesztése is.

– Emellett továbbra is fontos feladatunknak tekintjük, hogy a nemzetközi vállalatok vezetőinek figyelmét az egyetemre és Győrre irányítsuk – hangsúlyozta az elnökhelyettes.

Magas színvonalú és eredményes munkája elismeréseként augusztus 20-án a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával tüntették ki dr. Lukács Esztert. – Rendkívül megtisztelő az elismerés, amely elsősorban az egyetem közösségének szól, és csak másodsorban nekem. Minden munkatársunknak hálás vagyok a segítségéért. Úgy vélem, ha valaki egy rangos díjat kap, az arra motiválja, hogy felnőjön az ezzel járó feladathoz.