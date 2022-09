Csányiéknál mindenki polgárőr, szó szerint. Még a legkisebbek is. A közelmúltban a család három hölgytagja elismerést vehetett át a megyei polgárőrnapon. Megérdemelték, hiszen valamennyi szabadidejüket az egyesületük éltetésére, az önzetlen feladatok ellátására, a munka szervezésére fordítják.

Csányiék két évtizede kerültek kapcsolata a polgárőrséggel. Alapítói és vezetői lettek akkor falujuk, Kóny egyesületének. Elhivatottságukat jól jelzik az elismerések. Kiérdemelték például már az Év polgárőr egyesülete díjat, de Kónynak is "elhozták" a polgárőr falu kitüntetést. Nagyon jól működő csoportot alakítottak ki maguk körül, a helyiek elismerik munkájukat és számítanak rájuk.

A családfő, Csányi Gábor elnökként inkább a gyakorlati teendőket intézi, felesége, Csányi Gáborné az adminisztrációért felel. Nem is volt kérdés, hogy mellettük az egész család, lányaik és fiúk is a sorba áll, ahogy saját családjaik sem "menekültek meg" a polgárőrségtől. Csányiéknál a szabadidős, családi programokat is a polgárőrség határozza meg. Ha "külön" programot csinálnak, valamilyen módon biztosan az is kapcsolódik az egyesületekhez.

Figyelemreméltó munka

Időközben a megyei és az országos vezetés is észrevette elhivatottságukat és elkötelezettségüket. Csányi Gábor a Csorna-Kapuvár Járás Polgárőr Egyesületek koordinátora lett, feleségét pedig járási titkárra nevezték ki. Még több feladat, még több lekötöttség, de nem bánják. Sőt! Az újabb kihívások még több energiát adnak nekik.

Nem teher, hanem örömet okozó, önként vállalt kötelezettség ez nekünk

- mondják.

A Rábaközben tényleg nagy az összetartás. Több mint négyszáz polgárőr tevékenykedik a körzetben, Csányiék ismerik valamennyiüket. Náluk futnak össze a szálak. Csányiné pályázatokat ír, szolgálati beosztásokat készít, könyvel, jelentéseket gépel, végzi az elszámolásokat. Mindig, mindenben naprakész. Korábban úgy nyilatkozott, számára sikert jelent egy eredményes pályázat, mellyel támogatást nyert valamelyik település. De az is siker és öröm, amikor a helybeliek köszönik meg munkájukat és biztosítják őket afelől, hogy nyugodtak az éjszakáik, mert tudják: a polgárőrök a helyükön vannak. Sokszor egyébként magánügyekben is kérik a segítségét a tagtársak. Ő pedig önzetlenül igyekszik is segíteni. Nem véletlenül szólítják sokan maminak a bajtársak közül. "Egy nagy család vagyunk" - mondogatja.

Számíthatnak rájuk

A nagy család pedig ugyancsak számíthat a kónyiakra. Rendszeresen szerveznek például családi napokat, jártak már többek között Rábapordányban, Gyórón, Soboron, Páliban. Az ilyen rendezvények természetesen a kikapcsolódásról, a pihenésről szólnak a polgárőröknek, de nem Csányiéknak. Ők ugyanis a főszervezők, bárhol legyen is a helyszín. Felelnek azért, hogy minden a helyén legyen. De ez sem fárasztja őket, élvezik és szívesen csinálják. Persze, a munka az első az egyesületeknél. Csányi Gábor szerint soha ekkora szükség nem volt még a polgárőrségre, mint napjainkban. A vírushelyzet, a migráció, a szélsőséges időjárás komoly kihívások elé állítja a szervezeteket, de eddig sikeresen oldották meg a problémákat. "Polgárőrnek lenni életérzés, sok-sok örömmel-fogalmazták meg egy közös rendezvényen a polgárőrök.

Jó érzés látni, hogy szükség van ránk és a munkánkra.

Noha nem várnak elismerést, természetesen jól esik a polgárőröknek is, ha néha megköszönik helytállásukat és azt, hogy szabadidejüket a köz javára fordítják. A Csányi család hölgytagjai is, amint azt fentebb jeleztük, kitüntetést vehettek át a közelmúltban Gönyűn, a megyei polgárőrnapon. Csányi Gáborné a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát vehette át. Lányai is elismerésben részesültek: Csányi-Kovács Beatrix munkáját a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozata kitüntetéssel ismerték el, Lukács Lívia pedig Kiváló Polgárőr Emlékplakettet kapott.