A II. Felsőrigósi Szüreti, BBQ- és Főzőfesztivál céljaként a jó hangulat mellett egy jótékony adománygyűjtést is kitűztek a szervezők. A Győri Állatmenhelynek szeretnének cicaalmot, macskaeledelt gyűjteni. Az egyesület tagjai úgy érzik, hogy a macskákra kevésbé gondolunk, pedig sajnos sok elesett kisállat van most is a menhely gondozásában. Minden adakozónak egy pohár limonádéval kedveskednek. A faluban nem ez az első nemes célú gyűjtés, az egyesület és a helyi önkéntesek régóta támogatják adománnyal a menhelyeket, alapítványokat és a nehéz sorsú családokat is.

A szüreti finomságok, hangulatos zene és túra mellett főzőversenyt is szerveznek, hogy kiderüljön ki Nyúl legjobb szakácsa, amit a közönség szavazatai döntenek majd el. Több csapat is nevezett már, lesz, aki csilisbabot, pincepörköltet, slambucot vagy lecsót készít bográcsban. Emellett hagyományos pörköltet, különböző BBQ grill ételeket, sült kolbászt, töltött lepényt, gofrit és helyi borokat is lehet kóstolni szombaton a pincesoron. A gyerekek kipróbálhatják a hatalmas légvárat és a Vöröskereszt Nyúli Alapszervezete által szervezett kézműves foglalkozásokon és rajzpályázaton is részt vehetnek.