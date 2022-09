1896-ban tették le a Herczeg Zsigmond műépítész által megtervezett épület alapkövét. Durvay Antal pozsonyi építési vállalkozó irányításával egy év alatt elkészült az épület, amelyet 125 évvel ezelőtt, 1897. november 7-én felavattak, s néhány héttel később az udvar végében a tornaterem építése is befejeződött. A modern iskola bútorai a mosoni Kühne-gyárban készültek. A növekvő tanulólétszámnak megfelelően – átalakításokkal – a 10 tantermet idővel 14-re bővítették, így egy ideig az iparostanonc-iskola tanulóit is ott oktatták.

Az idők folyamán számtalanszor változott a név is – Magyaróvári Magyar Királyi Állami Elemi Iskola, I. számú Állami Általános Fiúiskola, majd 1972-ben a fennállásának 75. évfordulóját ünneplő iskola Kapu Lajos nevét vette fel. A ma már a Győri Szakképzési Centrumhoz tartozó mosonmagyaróvári oktatási intézmény 1990 óta viseli a világhírű matematikus, Bolyai János nevét.

– Utánanéztünk a korabeli sajtóban, amely hosszasan számolt be az első magyaróvári állami iskola létrejöttéről. Innen tudjuk, hogy az átadót az előkertben szervezték, hogy a főútról az érdeklődők is követhessék az eseményt. Így mi is ott kezdtük a rendezvényt. Akkor fúvószenekar köszöntötte az érkezőket, most iskolánk egykori diákja, Vitéz Péter, a Mofém Fúvószenekar elnöke lepte meg trombitaszóval az ünneplőket. Ismét elhangzott Szávai Gyula egy alkalmi verse, és emlékszalagot kötöttünk az iskola zászlajára – sorolta Bernáth Rita, a Bolyai-technikum igazgatója.

Az önkormányzat nevében Iváncsics János alpolgármester adott át a 125. évfordulóra egy emléklapot az iskolának a város oktatási-nevelési rendszerében betöltött, maradandó értéket képviselő szerepe megbecsüléseként.

Kocsis Zoltán, Magyar Gáborné és Kovács Ádám felidézték, milyen volt egykor itt diákként és ide visszatérni tanárként. A diákönkormányzat köszöntötte a kilencedik osztályos tanulókat. Az iskola történetét összefoglaló Dobos Tibor Kocsis Zoltánnal együtt bontotta ki a 100. évfordulón elhelyezett időkapszulát. Az abban található fényképekből, újságcikkekből, osztálynévsorokból, rajzokból és emléklapokból kiállítás nyílik.

Az iskola történetét összefoglaló Dobos Tibor Kocsis Zoltánnal együtt bontotta ki a 100. évfordulón elhelyezett időkapszulát. Fotó: Kerekes István



– November elején projektnapokat szervezünk, ahova várjuk öregdiákok jelentkezését, akik szívesen mesélnének az egykori diákévekről. November 19-én bált szervezünk, amely nyitott egykori diákjaink előtt is. Jegyek októbertől vásárolhatóak. A jubileumot egy újabb időkapszula elhelyezésével zárjuk – avatott be az intézményvezető, büszkén jegyezve meg, hogy idén 415 diáknak csengettek be, ebből 104 kilencedikes és ez a szám évről évre nő.