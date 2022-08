Rendkívül nagy forgalmat bonyolít le a közlekedési csomópont, mivel a 81-es számú úton érkezik Győrbe az ingázók közel 20 százaléka, másrészt ezen az úton lehet megközelíteni az ipari parkot és több fontos gyárat is. Csúcs időszakokban sokszor bedugult, balesetek is jócskán előfordultak. A csomópont és környezete átépítését tavaly májusban kezdték el. Már a teljes szakaszon elkészültek a közmű kiváltások, az új közvilágítási hálózat valamint a Tatai út – Házgyár csomópontban a jelzőlámpa is. A múlt héten aszfaltozta a kivitelező a körforgalom kötőrétegét. A munkálatokat éjszaka végezték, hogy a forgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják. A kopóréteg beépítését várhatóan szeptember végén kezdik el és előreláthatólag azt is éjszaka fogják elvégezni.