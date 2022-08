Amint korábban beszámoltunk, július 24-én polgármestert választottak Újrónafőn, miután Kertész Attila lemondott a településvezetői tisztségről májusban. A posztért négyen indultak, és a nagy többség Tóth Mária mellett tette le voksát.

– Karcagon születtem, az anyai nagyszülők által kötődöm Újrónafőhöz, ahol gyermekkorom nyarait töltöttem. Összetartó közösséget ismertem meg itt. 2001-től a Jánossomorjai Körzeti általános Iskolában vállaltam pedagógusi munkát, s 2009-ben telepedtem le Újrónafőn. Imádok tanítani, nem is érzem munkának, örömmel vagyok a gyermekekkel, támogató munkaközösséggel dolgoztam Jánossomorján, most azonban főállású polgármesterként folytatnám Újrónafőn a munkát – foglalja össze Tóth Mária, aki a 2019-es önkormányzati választáson képviselő- és polgármesterjelöltként is indult. Mert mint mondja, mindig is érdekelte a nagy közösség megmozgatása, összefogása.

Tóth Mária az alpolgármesteri széket váltja a településvezetőire. Fotó: Kerekes István

– Akkor a képviselő-testületbe sikerült elsőként bejutnom. 2021 októberében a három képviselő-társam lemondott, az új testület november 25-én alakult meg, és Kertész Attila felkért az alpolgármesteri teendők ellátására. Miután ő májusban lemondott a tisztségről, megbízottként én irányítottam a falut. Ez az átmeneti időszak, egészen a választásokig, igazi kihívás volt. Hálás vagyok a Jánossomorjai Közös Hivatal munkatársainak, a képviselő-testületnek, valamint a munkáltatómnak, az iskola vezetőségének és kollégáknak is a sok segítségért – emeli ki az újrónafőiek polgármestere, aki július 25-től tölti be a tisztséget, az átadás-átvétel viszont augusztus 8-án lesz.

Most a községháza tetőzetét javítjuk, de szeretnénk az energetikai korszerűsítésre is pályázni – mondta Tóth Mária újrónafői polgármester. Fotó: Kerekes István

Tóth Mária arról is beszámol, hogy tavaly november óta több pályázaton is sikeresen indultak.

– Kis lélekszámú településként szűkös a büdzsénk, abból önerős fejlesztésre aligha telne. Ezért tartom fontosnak, hogy induljunk a pályázatokon, mert ezek által tudunk előrelépni. A Magyar Falu Program támogatásával folyamatban van a községháza régi épületén a tetőcsere 17 millió forintból. Az ingatlan nincs szigetelve, magas a belmagassága, ezért számítunk arra is, hogy az energetikai korszerűsítésre is tudunk támogatást szerezni. Az óvoda épülete is korszerűtlen, a TOP Plusz keretében 33,3 millió forintot fordíthatunk a hőszigetelésére, energetikai fejlesztésre, illetve jövő hónapban 16,2 millió forintos pályázati forrásból a tető is megújulhat – sorolja a faluvezető. Megjegyzi még: a Belügyminisztérium pályázata által a Szabadság utcában szeptembertől várhatók munkálatok, erre közel 17 millió forintot nyertek.