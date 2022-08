A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Herman Ottó utcai központi épülete belülről már tavaly megújult. A következő félévben pedig amellett, hogy a külseje is megszépül, energetikai fejlesztésen is átesik. Korszerű nyílászárókat és fűtésrendszert, új épületszigetelést és burkolatot, valamint a tetőre napelemrendszert is kap az intézmény a közel 300 milliós pályázatból. A jelenlegi állapotokat dr. Horváth Sándor Domonkos, a könyvtár igazgatója mutatta meg lapunknak.

A könyvtárigazgató dr. Dézsi Csaba András polgármesterrel egyeztetve úgy alakította ki a beruházás ütemtervét, hogy a legkisebb mértékben zavarja a könyvtár működését.

– Nagy még a kontraszt a látványtervekhez képest. Az épület külső faburkolatai az évek során meggyengültek, elkoptak, az időjárás és az idő múlása a rozsdás fémfelületeken és az üvegablakokon is látszik. Belül azonban modern, minden igényt kielégítő teret alakítottunk ki tavaly – vezette körbe lapunkat dr. Horváth Sándor Domonkos.

A munkaterületet egy hónapja adták át, ha minden jól megy, a következő év januárjában befejeződnek a munkálatok és a műszaki átadást követően teljes pompájában tündökölhet az épület. A 299 milliós pályázatból a nyílászárók cseréjével, épületszigeteléssel, valamint napelemrendszer telepítésével az intézmény energiaköltségei is jóval lecsökkennek majd. Illetve a környezettudatosság, a fenntarthatóság igényét is kielégítik.

A központi könyvtárépület földszintjén az akadálymentes mosdók kialakításán dolgoznak. Fotó: Csapó Balázs



– A Generációk Házának felújítása hamarosan befejeződik és átadják, ahová reményeink szerint a gyermekkönyvtárunkat egy méltóbb helyre költöztethetjük – tette hozzá a könyvtárigazgató.

A megyei fiókkönyvtárakba az újabb kiadványok beszerzése folyamatos. A könyvpiachoz igazodva a legnagyobb számban karácsony előtti időszakban és az ünnepi könyvhéthez, a könyvszalonhoz kapcsolódva vásárolnak újabb példányokat.

– A XXI. Győri Könyvszalont november 18. és 20. között ismét a Győri Nemzeti Színház és a Kisfaludy Károly Könyvtár épületében szervezzük színvonalas könyvbemutatókkal, színpadi produkciókkal és újdonságokkal, amiknek fő tematikája ezúttal a 125 éves könyvtárunk lesz. A Győri Könyvszalon Alkotói Díját idén Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas kárpátaljai magyar költő, kritikus kapja – fejtette ki.

Emellett a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér nyerte el azt a 30 milliós támogatást is, amiből Győrben rendezik meg Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára a Petőfi-fesztivált és -konferenciát.

– Nemcsak könyvtár, hanem közösségi tér is. Több mint 50 közösségnek adunk otthont: művészeti együtteseknek, nyugdíjaskluboknak, nemzetiségi köröknek, művészeknek. 1600 rendezvényt szervezünk évente. A kétnapos Petőfi-fesztiválon és -konferencián a kortárs versek mellett verséneklők is színpadra lépnek, valamint a számos kulturális program mellett megszervezzük a Hangzó Petőfi – vers- és prózamondó versenyt is – mondta el a könyvtráigazgató.