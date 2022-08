Adyvárosban jelenleg komoly fejlesztések zajlanak, hiszen készül a Kuopio parki parkoló lemez, illetve az egykori Grabo sátor átépítése is zajlik. Közben azonban a kisebb, de a lakótelepen élő emberek számára fontos újdonságokra is odafigyel a körzet önkormányzati képviselője. Radnóti Ákos alpolgármester ezúttal, saját képviselői keretéből, két köztéri hőmérőt telepített.

Az adyvárosi tó Pláza felőli sarkára helyezték az egyik hőmérőt, amely dupla funkcióval működik, hiszen az időt is mutatja.

Kétfunkciós eszkö



„Többen megkerestek, amikor itt a képviselői körzetemben sétáltam, hogy milyen jó lenne, ha lenne itt egy köztéri óra és akár egy hőmérő is. Ezután elgondolkoztam, hogy valóban a belvárosban van kettő is, itt a lakótelepen pedig nincs. Azt gondoltam jó lenne egy ilyen helyen, ahol sokan sétálnak, van buszmegálló, jönnek-mennek a bevásárlóközpontokból"- számolt be a városvezető, aki számos más újítással is megörvendeztette már az Adyvárosban élőket, hiszen extra dolgokat is találhatnak az erre sétálók.

A kétfunkciós hőmérőből pedig egy másik adyvárosi helyszínre is jutott. Az eszközből a Kuopió park sarkára is kihelyeztek egyet. Az alpolgármester szerint a kijelzett hőmérséklet csupán tájékoztató jellegű a műszereken, hiszen egy-két fok eltérés bármikor előfordulhat. Az új hőmérőket tesztelni fogják, az első néhány napban folyamatosan figyelik majd ezeket, nehogy téves adatokat mutassanak.