A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete immáron hetedik éve segíti a szociálisan nehéz helyzetben élő, több gyermeket nevelő családokat az iskolakezdésben. Ezúttal kiemelt szerepet kapnak az ukrán–orosz konfliktusban érintett menekült családok gyermekei is. – A Sulistart program keretében ezúttal írószervásárlásra jogosító kuponokkal – amit a Papírdeák Kft. még kiegészít további kedvezményekkel – és apró ajándékokkal, valamint fodrászati szolgáltatással biztosítjuk félszáz iskoláskorú — 7–14 éves gyermek – számára a lendületes tanévkezdést. Tegnap Nagy Sándor szalonjában jártak a gyerekek, ma a Yellow Black Szépségszalonba várnak bennünket, de érkezett még felajánlás a Studio No. 1 és a Hajcsapda Szalon Győrtől is – fejtette ki lapunknak Gerencsér Zsanett, a szervezet megyei katasztrófavédelmi koordinátora. Mindegyik mesterfodrász a kezdetek óta állandó segítője a programnak.

Szabadidejében jót cselekszik

– Több mint száz éve áll az üzletünk Győr belvárosában, hatvannégy éve gyakorlom a szakmát – tudtuk meg idősebb Nagy Sándor mesterfodrásztól, aki a Sulistart programban már több tucat gyermeknek varázsolt új frizurát. – Nem volt kérdés számomra, hogy a program elindításakor csatlakozom a felajánlók közé. Az ember ott segít, ahol tud, egyértelmű volt, hogy mi is kivesszük a részünket a támogatásból, hiszen egy friss, szép frizurával a komfortérzet is jobb. Boldogsággal tölt el, amikor látom, mennyire örülnek a gyerekek a végeredménynek, és az csak ráadás, hogy én is jót tehetek a szabadidőmben. Számunkra öröm, ha feloldódnak, beszélgetünk, miközben szépülnek – mondta el lapunknak idősebb Nagy Sándor.

2022.08.29. Új frizurával indulhat az iskola: A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete immáron hetedik éve segíti a szociálisan nehéz helyzetben élő, több gyermeket nevelő családokat az iskolakezdésben, idén ezúttal kiemelt szerepet kapnak az ukrán-orosz konfliktusban érintett menekült családok gyermekei is.

350 tanszercsomag

A programra időbeosztás szerint érkeznek a szépülni vágyók. Kamilla és Jázmin nagyon örült, hogy új fazont kapott a hajuk. Erzsi először vonakodott, hogy néhány centit vágni kellene a hosszából, de végül ő is elégedetten távozott a szalonból. Istvánnak is tetszett a végeredmény, bár először szokatlannak találta az új frizuráját.

Az iskolába készülők, illetve már diákok a kedvezményes papír-írószer vásárlásra jogosító kuponokat a hajvágást követően vehetik át.

– Közel 350 hátrányos helyzetből induló gyermek tanévkezdését támogatja ezzel a Vöröskereszt. A fodrászok 2015 óta vesznek rész a Suli­start programban. Jól összeszokott és jól működő csapat az övék, de szerencsére idén magánszemélyektől is érkeztek kisebb felajánlások. A hét év alatt a program összenőtt a Vöröskereszt nevével, ezért már augusztus elején érkeztek megkeresések a családsegítő szolgálatoktól és a rászorultaktól egyaránt – mondta el lapunknak Gerencsér Zsanett.

Szeptembertől az iskolapadban

A Vöröskereszt megyei igazgatója kiemelten fontosnak tartja a programban, valamint egész évben a hátrányos helyzetűek támogatását, felzárkóztatását. Március óta foglalkoznak a menekült gyermekek fejlesztésével, akik szeptembertől a tanévet szabadon választott intézményekben kezdik meg, az oktatásukról az illetékes tankerület gondoskodik.