A Széchenyi István Egyetem és a Semmelweis Egyetem stratégiai együttműködése nemcsak kiváló technológiai, innovációs és tudományos eredményeket hoz, hanem hozzájárul Győr és környéke egészségügyi ellátásának javulásához is – hangzott el még márciusban a Széchenyi István Egyetem Egészségtechnológiai Campus és Kompetenciaközpont programindító rendezvényén. Az együttműködés a nyáron fontos állomásához érkezett, augusztusban rendezték meg ugyanis a győri kampuszon a Pető-tábort, vagyis a konduktív pedagógiai fejlesztésen alapuló első győri csoportos rehabilitációs heteket.

A lehetőség keretében naponta többórás fejlesztéseket tartottak cerebrális parézisben, Parkinson-kórban, sclerosis multiplexben, valamint stroke betegségben szenvedők számára, életminőségük javítása érdekében. „A betegek és hozzátartozóik egyöntetű véleménye, hogy hiánypótló programon vehettek részt, amit a jövőben is szívesen folytatnának” – szűrte le az első tapasztalatokat Csuka Pál, a Semmelweis Egyetem konduktora, az intézmény Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központjának igazgatója. Hozzátette, kezdésként közel harminc beteggel foglalkoztak, akik intenzív, napi másfél-kétórás fejlesztésben vehettek részt.

„A program segítségével kisgyermekek, valamint idősebb betegek is fejlődhettek. A fiatalok esetében a kiscsoportos foglalkozásokon a szülők is jelen lehettek, és megtanulhatták azokat a technikákat, amelyekkel otthon hatékonyan foglalkozhatnak a kicsikkel. A felnőtt betegek saját maguk sajátíthatták el azokat a módszereket, amiket otthon is gyakorolva hozzájárulhatnak állapotuk javulásához” – hangsúlyozta. Kifejtette, a Semmelweis Egyetem Pető András Karának törekvése hazai Pető Pontok létrehozása, ahol kisgyermekkortól idős korig biztosítható lenne a rehabilitációs ellátás. „ A Kárpát-medencében, határainkon túl tizennyolc városban már jelen vagyunk, ahová évente többször ellátogatunk háromhetes fejlesztést tartani. A módszer a betegeknek és a családjuknak egyaránt rengeteget ad, alkalmazásával látványos javulás érhető el” –zárta a szakember.

Dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem kancellárja elmondta, intézményük a Semmelweis Egyetemmel és a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházzal kialakított hármas együttműködése a térségben élők életminőségének javításához is hozzájárul. Ennek fontos eleme lehet a győri Pető Pont majdani létrehozása a Zrínyi utcai épületegyüttesben létrejövő Egészségtechnológiai Campus és Kompetenciaközpont keretein belül.

„Megvalósulásával az érintettek és hozzátartozóik folyamatos támogatást kaphatnak a fejlesztésükhöz. Éppen ezért az a célunk, hogy a megfelelő szakember-utánpótlás képzésében is részt vállaljunk. Ennek érdekében tervezzük a Pető-módszer beépítését oktatásunkba” – emelte ki a kancellár. Szerinte a tanítóképzésben, a gyógypedagógiai, a diplomás ápoló és a védőnői képzésben egyaránt helye van ezen ismeretek beépítésének. Végezetül elmondta, a két egyetem együttműködése a jövőben olyan technológiai fejlesztésekhez is hozzájárulhat, amelyek szintén az érintettek mindennapi életét teszi könnyebbé.