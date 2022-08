Oktatás 43 perce

Mutatjuk a győri iskolát, amely országosan is kiváló eredményt ért el a kompetenciamérésen

Kitűnő eredményeket ért el és országos összevetésben is előkelő helyen végzett a győri Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola a 6. és 8. évfolyamos tanulók kompetenciamérésében. Az Akkreditált Tehetségpontként és örökös ökoiskolaként is működő intézmény az oktatáson túl is számos lehetőséget biztosít tanulóinak, a nevelés színvonalához pedig az egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának tanító és gyógypedagógus hallgatói is hozzájárulnak.

Közel százötvenen értek el a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanulói közül az elmúlt tanévben figyelemreméltó eredményeket. A legkiválóbb tanulókat ünnepségen köszöntötték a tanév végén.

Az országos kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamos tanulók szövegértési képességét és matematikai tudását vizsgálta 2021 májusáig (a 2022-es mérés eredményeiről jövőre ad ki értékelést az Oktatási Hivatal).

A felmérés adatai alapján a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák listájában a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola is szerepel a 6. évfolyam matematika területén.

„Szövegértésből eredményeink 2012-ig visszamenően az országos átlag felett vannak. A 2021-es fenntartói jelentés adatai alapján országosan 347 iskolából a huszonegyedik, a megyeszékhelyi iskolákat figyelembe véve 86-ból a hatodik legjobban teljesítő intézmény lettünk” – ismertette Vargáné Frank Krisztina, az iskola igazgatóhelyettese. Kiemelte, az elmúlt évekhez hasonlóan átlageredményük (1538) jobb az országos (1478), az általános iskolai (1471), a községi (1427), a városi (1458), a megyeszékhelyi (1507) és még a budapesti iskolák átlagánál is (1527). Hozzátette, a matematika mérési eredmények hasonlóan szép teljesítményt tükröznek mindkét évfolyamon. Mindez megmutatkozik a továbbtanulási statisztikában is, amelynek első helyén a gimnáziumok, majd a szakgimnáziumok és a technikumok szerepelnek minden évben. „Intézményünk gyakorlóiskolaként kettős feladattal rendelkezik. Egyrészt 1–8. évfolyamon minőségi oktatást nyújt, másrészt lehetőséget biztosít a Széchenyi-egyetem Apáczai Csere János Karának tanító és gyógypedagógus hallgatói számára a gyakorlati képzés számos területén. A jövő pedagógusai esetében törekszünk a szakmai példamutatásra, módszertani ismereteik gazdagítására, képzett szakvezetőink tudásának átadására” – fogalmazott az igazgatóhelyettes. Elmondta, intézményük 16 osztállyal működik, a harmadik évfolyam második félévétől a diákoknak lehetőségük van heti öt tanórában tanulni az angol nyelvet, amelynek köszönhetően sok nyolcadikos sikeres középfokú nyelvvizsgával távozik az intézményből. „Örökös ökoiskolaként iskolakertet is művelnek a gyermekek, kiemelten kezelve a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot. Akkreditált Tehetségpontként nagy hangsúlyt fektetünk tehetséges diákjaink támogatására, versenyekre való felkészítésre. Gazdag szakköri kínálattal biztosítjuk a tudás elmélyítését, a tehetségek kibontakozását sport-, művészi, reál és humán területeken egyaránt” – beszélt az iskola küldetéséről Vargáné Frank Krisztina. Hozzátette, az élményalapú tanulás fontos eleme az egyetem kampuszán működő Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal való együttműködés, melynek köszönhetően a természettudományos tárgyak iránti érdeklődést erősítik a fiatalokban. „Ez azért is fontos, mert az idei tanévtől a természettudományos terület is részét képezi az éves kompetenciamérésnek, amelyben a jövőben is az elmúlt évekhez hasonló, magas színvonalat kívánjuk nyújtani” – zárta szavait érdeklődésünkre az igazgatóhelyettes. „A Gyakorló Iskola diákjai által elért eredmények dicséretesek, büszkék vagyunk rájuk, ahogy büszkék vagyunk az Apáczai Csere János Kar pedagógushallgatóira is, akik az alsóbb évfolyamokban járulnak hozzá a gyerekek fejlődéséhez. Köszönöm az iskola vezetőinek, tanárainak azt a magas szintű szakmai munkát, amellyel segítik a diákokat, a tehetségek kibontakozását, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy hallgatóinkból felkészült, korszerű tudással rendelkező, magas pedagógiai érzékkel rendelkező szakemberek váljanak” – méltatta az iskola teljesítményét dr. Zseni Anikó, a Széchenyi István Egyetem oktatási rektorhelyettese.

