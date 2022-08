A soproni térségben fontos szerepet tölt be a fertőszentmiklósi vasútállomás. Indulnak innen személy- és expresszvonatok, és intercity járatok is. A személyvonatok Győr és Sopron között közlekednek szinte óránként, gyorsjáratok pedig Budapest és Ausztria felé is közlekednek.

A felújítással kapcsolatban Horváth Tibor polgármester elmondta, az utasok eddig is meg volt elégedve a GYSEV Zrt. szolgáltatásaival, de amikor napvilágot látott a hír, hogy akadálymentesített peronok készülnek, örömmel fogadták a fejlesztést.

- Így azok is igénybe tudják venni a tömegközlekedést, akik a mozgásukban korlátozottak. A vasútállomáson összesen három peron található, amiből kettőt készült most el, de bízunk benne, hogy hamarosan a harmadikra is sor kerül - tette hozzá a polgármester.