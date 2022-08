– Ez a folyosó nincs rajta a látogatói útvonalon – árulta el Tanai Péter múzeumigazgató, a gyűjtemények őre. – Most adjuk vissza a tudomány számára ezt a rendkívüli anyagot, elsősorban az oktatásnak, kutatásnak szánjuk. Az ország második legidősebb geológiai gyűjteménye, amit most 35 év rejtettség után előkerestünk a padlásról. Az összes oldalcella gyűjteményi funkciót kap majd, a barokk ebédlőtől egészen a főkönyvtárig.

– A bencés atyák nagy energiát fektettek a tudomány átadásába. 1802-ben oktatási segédanyagként érkezett ­Spaits István gyűjteménye a rendhez, majd 1833-ban vásároltak hozzá egy másik neves kollekciót XVIII. századi ásványokkal, olyan lelőhelyekről, amelyek ma már nem is léteznek. Nemcsak régmúlt korok leleteit, hanem új felfedezést is bemutatunk. Az elmúlt években talált a győri származású Zoltai Tibor egy olyan ritkaságot, amit eddig soha nem írtak le, róla nevezték el zoltaitnak, és ide várunk egyet az általa dedikált könyv mellé – részletezte Tanai Péter múzeumigazgató.

Az ásványkülönlegességek mellett fosszíliákat is láthatunk majd a kiállításon, az egyik hüllő helyi származású, hívta fel a figyelmünket az igazgató.– Egy 7–8 millió éves teknős lelete a pannonhalmi téglagyár agyagbányájából került elő. De van itt Fertőrákosról orrszarvú­állkapocs és egy, a Pannon-­tenger fövenyében fennakadt állat bordája is a mamutfogak mellett.

Dejcsics Konrád atya, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója büszkén mutatja az ásványritkaságokat. Fotó: Rákóczy Ádám



Egy sárgarézből készült műszerről Tanai Péter azt mondja, Jedlik Ányos egyik kevésbé ismert kísérleti eszköze áll előttünk a vitrinben. – A hang láthatóvá tételével foglalkozott. A műszer egy Lissajous-görbéket rajzoló be- rendezés, mely krómozott lemezre rajzolt, ezt aztán litográf kőbe vésték. A követ Budapesten az ’50-es években a szemétben találták. De látható kristályszögmérő is, ami segít a kristályok beazonosításában.

Ahány tárgyat láthatunk az üvegek mögött, annyi történet mesélhet megtalálásról, jelentőségről és tudományos vívmányokról.

– Egy éve kezdtük el a gyűjtemény feldolgozását, az ELTE tanszékeiről járnak szakértők rendezni a tárlatanyagot. A kövek némaságukban is beszélnek, és általuk olyan üzeneteket szeretnénk majd átadni, amelyek 15–20–30 év múlva sem porosodnak be. A tervek szerint október 9-én, a 220 éves évfordulón házi ünnepség keretében nyitnánk meg a tárlatot. De bőven marad még munkánk utána is.