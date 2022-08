Németh Attiláné ugyan nem a községben él, hanem a szomszédos Rábcakapin, ám csaknem harmincöt éve dolgozik az orvosi rendelőben. Így ismeri az összes helyi lakost, a családokat, tisztában van a markotabödögeiek gondjaival, bajaival. Mindig kedvesen fordul feléjük, látszik rajta, hogy őszintén érdekli a panaszuk és legjobb tudása szerint igyekszik is segíteni nekik. Horváth Sándor polgármester Kati nővérről elmondta: még ha nincs is rendelési idő, akkor is lehet rá számítani és tanácsaival ellátja a hozzá fordulókat.

„Készséges, megbízhatunk benne, a betegeknek a lelkét is gyógyítja, ami nagyon fontos. Németh Attiláné igazán megérdemli a falu elismerését” –jegyezte meg a polgármester.