Andrea 1989-ben lépett a vízügyi igazgatóság állományába könyvelőként, majd 1990-ben a vízügyi és környezetvédelmi szervezetek szétválása után a környezetvédelmi felügyelőségre került, ahol közel húsz éven keresztül dolgozott. Munka mellett informatikus közgazdász diplomát, államháztartási mérlegképes könyvelő és közbeszerzési referens szakképzettséget is szerzett. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál 2015. óta dolgozik ismét, a Közgazdasági Osztály vezetőjeként. Munkáját nagyfokú szakértelemmel, precizitással végzi. A pénzügyi és számviteli terület irányításában, a költségvetési tervezés, jelentések, beszámolók elkészítésében kiemelkedő a teljesítménye, az osztály munkáját jól szervezi. A pénzügyi és számviteli terület mellett jelentős munkát végez a vagyongazdálkodás területén is, szoros együttműködésben a jogi és a vagyongazdálkodási szakterülettel. Elkötelezett, szorgalmas munkavégzése, együttműködési képessége példaértékű. Munkájához tartozik az EU projektek pénzügyi és számviteli feladatainak irányítása is, amelynek során mind a hazai, mind a határon átnyúló projektek tekintetében eredményes a feladatvégzése