Ahogy megírtuk, a múlt héten hat csonttá soványodott lovat és hét alultáplált, nagyon rossz állapotban lévő kutyát mentettek civilek a hatóságokkal együttműködve egy tápi tanyáról. A lovakat újra meglátogattuk, jól vannak. Az eset kapcsán felmerül a kérdés, mit kell tennünk, ha egy állat tartásával kapcsolatban súlyos problémát észlelünk.

Az állatvédelem és az állattartás a településeken elsősorban jegyzői hatáskörbe tartozik. Győrben Királyfi Péter a polgármesteri hivatal állatvédelemmel, állattartással foglalkozó referense, a lovak esetében is ő nyújtott állatvédőként segítséget.

– Az állatvédelemmel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket a legjobb írásos formában, levélben vagy elektronikus úton megtenni. Ebben le kell írni a bejelentő nevét, elérhetőségét, a bepanaszolt nevét és elérhetőségét, valamint a látottakat, tapasztaltakat, a pontos helyszín megadásával. Minden bejelentést anonim kezelünk és megválaszolunk – mondta Királyfi Péter. – Ilyen esetben először is hatósági helyszíni szemlét tartunk, amely során jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés készül, amit aláíratunk a tulajdonossal vagy az ott tartózkodó személlyel. Ha nem elérhető a tulajdonos, akkor felkeressük, hiszen mindig meg kell hallgatni a panaszost és a panaszoltat is – szögezte le a szakember.

A szemle az állattartás körülményeit és az állat egészségügyi állapotát méri fel, hogy megfelel-e minden az állatvédelmi törvénynek.

– Amennyiben intézkedésre okot adó körülményt tapasztalunk, eljárást indítunk, és azonnali intézkedés is történhet. Ha az állat élete veszélyben van, mert olyan körülmények között tartják, éheztetik, vagy esetleg bántalmazzák, akkor értesítjük az adott terület állatorvosát, illetve jelzést küldünk a Nébih állategészségügyi osztályának. Ha állatkínzás történt vagy közvetlen életveszély áll fenn, értesítjük a rendőrséget is. Ebben az esetben ők megteszik a hatósági intézkedést és továbbviszik az ügyet. Ha kutya egy másik kutyára vagy emberre támad, akkor a Nébih állategészségügyi osztályát értesítjük, mert fennállhatnak járványügyi, állategészségügyi problémák. Nagyon sok szakhatósággal dolgozunk együtt, de a jegyzőkönyv vagy a látottak alapján mi is indíthatunk állatvédelmi eljárást. Ha állatkínzásból vagy abból eredő sérülésekről van szó, értesítjük a rendőrséget, mert ez többnyire emberi mulasztás vagy viselkedés következménye – összegezte Királyfi Péter.

A helyszíni szemlén tapasztaltak következményeként a hatóság minden esetben tájékoztatja a panaszost, hiányosságok esetén pedig megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket, pótoltatja és ellenőrzi.

Az éhezéstől megmentett lovak gondozását a mosonszentmiklósi Ló-Erő Szabadidő és Sport Alapítvány vállalta magára. Elhelyezésük óta eltelt egy hét, ismét meglátogattuk őket. A lovakon szemmel látható a változás.

– Nagyon nagy összefogást tapasztaltunk. Határon innen és túlról is kerestek bennünket, hogy támogatnák a lovak felépülését. Köszönünk minden adományt. Jó étvágyuk van az állatoknak, kedvesek, örülnek minden kis jutalomfalatnak. A széna, a víz folyamatosan előttük van, abrakot naponta többször adunk kis mennyiségben, hogy a gyomruk újra hozzászokjon az emésztéshez. A takonykórra és fertőző kevésvérűségre levett vér szerencsére negatív lett. A körmözésüket a Győrsági Hagyományőrző Lovasegyesület ajánlotta fel – részletezte Sárközi Tünde, az alapítvány elnöke.