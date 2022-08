A Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolája a térség egyik legszínvonalasabb alapfokú oktatási intézményeként az országos átlagot jóval meghaladó eredményeket ér el a kompetenciavizsgálatokon, diákjai nagyszerű teljesítményt nyújtanak a versenyeken, de a tanulás mellett a művészet, a sport és a környezetvédelem területén is jeleskednek. A fenntartó Széchenyi István Egyetem szándéka, hogy a gyakorló iskola legyen az ország leginnovatívabb iskolája, és valódi élmények útján, gyakorlati feladatokkal színesítve adjon korszerű tudást már az általános iskolás korosztálynak is. A cél érdekében kezdődik a 2022/23-as tanévtől az a fejlesztési program, amely a gyakorló iskola, az egyetem, annak Apáczai-kara és az egyetemhez szorosan kapcsolódó Mobilis Interaktív Kiállítási Központ összefogásával valósul meg.

„Az intézmény vezetésének felkérésére olyan fejlesztési javaslatokat fogalmaztunk meg egy ötéves koncepcióban, amelyek távlataiban garantálják az iskola innovatív, megújuló szellemiségét. Emellett rövid távon is kidolgoztuk a konkrét feladatokat, amelyek már a szeptemberben kezdődő tanév programjába is beépülnek” – válaszolta kérdésünkre Keszthelyi Bernadett, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzáfűzte, a program kidolgozását alapos előkészítő munka előzte meg, nemcsak az iskolával és az egyetemmel egyeztetve, de a diákokat és a szülőket is megkérdezve. „Egy egyetemi gyakorló iskolának az a feladata, hogy a lehető legmodernebb módszertanokkal oktassák a gyerekeket. Ehhez adunk gyakorlati segítséget, amely már szeptemberben számos újdonságot tartogat a diákok számára” – fogalmazott Keszthelyi Bernadett.

Kifejtette, a programok között szerepel többek között a hetedik osztályosok újszerű fizikaoktatása, amelyben a Mobilis Diáklabor infrastruktúráját segítségül hívva kísérletezhetnek majd a tanulók. A harmadikosok a digitális kultúra tantárgy rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a Mobility Digitális Élményközpontban. A pályaorientációs célú foglalkozásokon a diákok élményszerűen találkozhatnak az IT-szakterületekkel, de bepillantást nyerhetnek a robotika, a kódolás, a programozás, a digitális technológiák világába is. Az alsósok algoritmikus gondolkodásának fejlesztésében, a programozási alapok elsajátításában nyújtanak segítséget a Lego- és padlórobotok. Az általános iskolások a programban pénzügyi és vállalkozási ismereteket is szerezhetnek, környezettudatosságukat pedig erdeiiskolai-program erősíti. Az ügyvezető kiemelte, rengeteg fejlesztési elképzelésük van, így a program évről évre újabb elemekkel bővül majd.

„Ez az együttműködés nagy lehetőség, amelyből a legtöbbet a nálunk tanuló gyerekek profitálnak. Olyan innovációkat tudunk közösen megvalósítani, amelyek révén a gyerekek nemcsak elméletben, de gyakorlatban is megtapasztalhatják a természettudományok szépségeit. A Mobilisben saját maguk is kipróbálhatják a kísérleteket, testközelből ismerhetik meg a különböző jelenségeket” – fogalmazott Némethyné Toldy Gizella, a gyakorló iskola igazgatója. „A célunk mindezzel, hogy valóban széles látókörű, a világra nyitott, gyakorlati ismeretekkel rendelkező fiatalok kerüljenek ki iskolánkból. Köszönet az egyetemnek azért, hogy folyamatosan támogatja fejlesztéseinket, és lehetővé teszi számunkra ezt a programot is, amelynek segítségével a leginnovatívabb iskolává válhatunk” – húzta alá az igazgató.

Vargáné Frank Krisztina igazgatóhelyettes hozzátette, a saját felfedezés élménye plusz motivációt jelent a diákoknak a tanulásban. Kiemelte, a Mobilis felkészült szakembereivel a legkorszerűbb tudást tudják adni a gyerekeknek, s a természettudományos ismeretek mellett örökös ökoiskolaként a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra is még nagyobb hangsúlyt tudnak helyezni. Mint mondta, az órarendbe épített foglalkozások mellett a szakköri kínálat is bővül a Mobilis jóvoltából. „Nagyon fontos, hogy a program a Széchenyi István Egyetem Apáczai-karának pedagógushallgatói számára is jelentős hozadékkal jár. Az együttműködésben való részvétellel ők is új módszertani ismeretekkel, szemléletmóddal gazdagodhatnak” – hangsúlyozta Vargáné Frank Krisztina.

Somosfalviné Fehér Gabriella igazgatóhelyettes mindezt azzal egészítette ki, hogy az intézmény tehetségpontként működik, és ez a program újabb lehetőséget teremt a tehetségek kibontakozására. Mint mondta: „Iskolánkban a matematika és az idegennyelv-oktatás mellett a természettudományok is kiemelt figyelmet kapnak. A Széchenyi-egyetem segítségével egyedülálló lehetőséget tudunk biztosítani a nálunk tanuló gyerekek számára, amely nemcsak az általános iskolai tanulmányaikban segíti őket, hanem hosszabb távon is hozzájárul szemléletmódjuk, világlátásuk alakításához.