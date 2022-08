Autósport 1 órája

Hihetetlen szezon: három dobogóval tette le névjegyét a Formula Student elitjében a Széchenyi István Egyetem csapata

Álomszerű szezont zárt az Arrabona Racing Team: a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói csapata az osztrák és magyar sikerek után sem veszítette el remek formáját, és Németországan, az évad legnagyobb presztízsű versenyén is a dobogón végzett. A győriek – a SZEngine motorfejlesztő csapattal karöltve – végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak és több ízben is német topcsapatokat előzve erősítették meg helyüket a Formula Student-sorozat elitjében. Mindez azt mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetemen zajló gyakorlatorientált oktatás nem csupán a munkaerőpiac számára értékes, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményekhez vezet.

Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem

Az Arrabona Racing Team az idei nyáron kirobbanthatatlan volt a dobogóról: az osztrák verseny második helye után egy hungaroringi bronzérem következett, majd a szezon megkoronázásaként Németországban ismét az összetettbeli második pozíciót szerezte meg a csapat. Annak, aki nem ismeri a Formula Student világát és a mezőny erőviszonyait, egy teniszes analógiával lehetne megvilágítani ennek a fegyverténynek a jelentőségét: az évad három legnívósabb versenyén a pódiumon szerepelni olyan, mint abszolválni a naptári Grand Slamet. Ritka, kiemelkedő, lenyűgöző teljesítmény. A technikai sportokban, különösen a motorsportban rendkívül nehéz több futamon keresztül csúcsformában maradni. A csapattagok fáradnak, az autó kopik, változnak az időjárási körülmények – és a szerencsefaktort nem is említettük. Különösen ennek fényében kell értékelni az Arrabona Racing Team és a SZEngine motorfejlesztő csapat szenzációs eredményeit, amelyet egy hónapon belül, egymást követő három megmérettetésen értek el. Vajon minek köszönhető ez a sok kiváló eredmény? Kapocsi Mátét, az ART csapatvezetőjét az idei sikerek titkáról faggattuk. „A jó szereplés kulcsa egyértelműen az, hogy az autó gyors és egyben megbízható is. Sosem volt még olyan, hogy három versenyen zsinórban végig tudtunk volna menni az endurance-on, ahol 22 kilométert kell megtennie az autónak időre, hiba nélkül. Ez a legnehezebb szám; nem csoda, hogy itt szokott elvérezni a legtöbb riválisunk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy mi minden alkalommal rendben abszolváltuk ezt a feladatot” – magyarázta a csapatvezető, aki arról is beszélt portálunknak, miből fakad az autó nagyfokú megbízhatósága. „Az ART_09 a tavalyi modellünk továbbfejlesztett, tökéletesített verziója. A gyermekbetegségeket idénre orvosoltuk, rengeteget teszteltünk, ezért tudtuk a meghibásodások számát csökkenteni. A hűtéssel ugyan akadt némi problémánk, mint azt a magyar versenyen is láthattuk, de szerencsére ez nem okozott különösebb gondot” – fogalmazott. Lekörözve: a mezőny nagy része az ART autójának csak a hátát nézte az endurance versenyszám alatt. (Fotó: FSG Media)

A versenyeken látható volt, hogy a csapat a statikus és dinamikus számokban egyaránt jelentős előrelépést produkált az előző szezonhoz képest. A Hungaroringen bejutottak az autó műszaki terveit bemutató design event döntőjébe, a német futamon pedig az autó költségvetéséről elszámoló cost event legjobbjai között szerepelhettek a zsűri döntése nyomán. A gyorsulást mérő accelaration és a tapadást vizsgáló skidpad kategóriákban is jó eredményeket értek el, de a járművet elsősorban a hosszú távú endurance számra készítették fel – ennek megfelelően itt alig akadtak legyőzőre. Mindebben kiemelt szerepet játszott a pilóták kiváló teljesítménye és a csapattagok összeszokott, jól szervezett munkája is. „Az élmezőny nem változott az elmúlt versenyekhez képest Németországban sem, a két nagyágyú, a stuttgarti Rennteam és az esslingeni Rennstall mellett a karlsruhei KA Racing, a hamburgi Hawsk Racing és a Valenciai Egyetem csapata volt a legnagyobb ellenfelünk” – tért rá a riválisokra Kapocsi Máté. „Még sok tekintetben van hova fejlődnünk, de az idei nyár azt mutatta, képesek vagyunk a legjobbakkal is felvenni a versenyt. Minden csapat életében vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, számunkra ez egy kiugrás a pozitív oldalon, amit meg kell becsülnünk. Nem jelenteném ki, hogy a továbbiakban is hasonló eredményre kell számítani a csapattól, de ha elkerül bennünket a balszerencse, ott lehetünk az élmezőny környékén továbbra is” – nyilatkozta visszafogott várakozásokkal, ám kellő önbizalommal a csapatvezető. Kétségtelen, hogy a 2022-es év mérföldkő az Arrabona Racing Team számára. A csapat 2014-es megalakulása óta ez a győriek legsikeresebb szezonja, korábban ezt a szintet csak megközelíteni tudták. Sok fiatal mérnökhallgató számára eleddig álomnak tűnt, hogy ilyen eredményeket érjenek el, most pedig valósággá vált. Pár évvel ezelőtt már a német verseny regisztrációjánál elbuktak, most pedig a belsőégésű motort használó kategóriában másodikként zárták azt. Elképesztő ütemben zárkózott fel a győri csapat a Formula Student elitjéhez. Az Arrabona Racing Team és a SZEngine motorfejlesztő csapat együttműködésének gyümölcse az idei remek nyári szezon. (Fotó: FSG Media)

Kapocsi Máté csapatvezető hangsúlyozta, mindez nem jöhetett volna létre az egyetem és a szponzorok támogatása nélkül. „Köszönet illeti az egyetem vezetését és a szponzorokat – kiemelten az Audit – támogatásukért, hiszen a nemzetközileg is kiemelkedő körülmények jelentik a sikerek alapját. Két jól felszerelt műhelyünk is van a campuson, a támogatóinkra mindig számíthatunk és a projektalapú filozófiára épülő képzések is megfelelő hátteret biztosítanak az utánpótláshoz” – zárta szavait a csapatvezető. Az utánpótlás valóban kulcskérdés, hiszen a csapat személyi állománya megújul, az operatív kemény magjának nagy része lecserélődik az ősz folyamán. Ilyen ütemű fluktuáció a hallgatói mérnökcsapatok esetén természetes, hiszen sokan – némi kötelező pihenést követően – a munka világában folytatják a kimerítő nyári versenyek után. Egyikük Szuvák Patrik, aki szintén hónapokon belül elköszön a csapattól. „Szebb utolsó szezont nem is kívánhattam volna. Öröm volt minden pillanat, minden méter, amit megtett az autó, minden másodperc a statikus eseményeken. Büszke vagyok a teljesítményre, amit a csapataink produkáltak idén, és nagyon remélem, hogy jövőre alumniként minimum ilyen sikeres csapatért izgulhatok a szezonban” – összegzett a SZEngine motorfejlesztő csapat búcsúzó tagja. Az Arrabona Racing Team autóját az a SZEngine-22 motor hajtja, amely háromszor is a leghatékonyabbak egyike volt az idei Formula Student szezonban, a belsőégésű kategóriában. (Fotó: SZEngine)

Deák Maximilián, a team konstrukciós vezetője az eddigiekhez hozzáfűzte: csapata az elmúlt egy évben azon dolgozott, hogy a tavalyi szezonban szerzett tapasztalatokkal egy erősebb és megbízhatóbb motort tudjanak varázsolni. Ennek eredményeként a szezon során mindhárom versenyen az efficiency (energiahatékonyság) számban dobogós helyezést értek el az ART-vel együttműködésben, azaz a motor ereje, megbízhatósága és fogyasztása is kitűnőnek bizonyult. „A rengeteg tesztnek hála a felmerülő problémákat orvosolni tudtuk, és végeredményképp egy olyan motort sikerült megalkotnunk, ami nagyban hozzájárult az idei sikerek elérésében. Ezúton is szeretném megköszönni a szponzorainknak, támogatóinknak, alumni tagjainknak a lelkes támogatást, és nem utolsó sorban az egész csapatnak a kitartó és fáradhatatlan munkát” – mondta. A hallgatóknak gratulált dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a csapatokban résztvevők egyszerre jutnak felejthetetlen élményekhez, valamint a munkaerőpiacon is rendkívül értékes tudáshoz, tapasztalatokhoz. „A nagyszerű, európai szintű eredmények egyszerre mutatják gyakorlatorientált, projektszemléletű képzéseink magas színvonalát és tehetséggondozásunk minőségét, ráadásul egy olyan kulcsfontosságú ágazathoz kapcsolódóan, mint a járműipar” – hangsúlyozta.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!