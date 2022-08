Éveket vártak a korszerűsítésre

„Nagy az öröm. Évek óta vártunk arra, hogy a sportpálya és az üzemi terület közötti, közel másfél kilométeres szakaszt rendbe tegyék a falunkban. A szóban forgó etapon évről évre nehezebb volt közlekedni, s ezt minden létező fórumon jeleztük is a döntéshozóknak” – mondta kérdésünkre Kovács Andor Tamásné Kovács Edit.

Dunakiliti polgármestere hozzátette: remélik, hogy a szigetközi település és Feketeerdő közötti, körülbelül 2,5 kilométeres szakasz felújítására is sikerül hamarosan forrást találni, illetve a Dunakilitihez tartozó Tejfaluszigeten és a szomszédos Dunasziget részein is ráférne nagygenerál a településeket összekötő útra.

Így néz ki a teljes körű korszerűsítés

A külső vállalkozók bevonásával megvalósuló projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik. Továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek.