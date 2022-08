„Az egyik ajtó nyitja a másikat, ha az ember elég bátor, hogy belépjen a legelsőn” – ezzel az akár mottónak is tekinthető állítással summázta Schlögl Dóra, a Széchenyi István Egyetem építészmérnök hallgatója, hogy mit adott neki az Erasmus+ program Európán kívüli országokat érintő mobilitása, a Nemzetközi Kreditmobilitási pályázat. A kőszegi egyetemista thaiföldi élményeiről még blogot is vezetett, hogy dokumentálja emlékeit, illetve, hogy másokat is ösztönözzön a külföldi tanulmányok bevállalására.

„Már az egyetemi éveim előtt bíztam benne, hogy lehetőségem nyílik majd kipróbálni magam egy idegen, távoli kontinensen, merőben eltérő kultúrában. Az igazi kihívás, ha kimozdulunk komfortzónánkból, ezért kerestem Európán kívüli helyszínt” – kezdte történetét a mérnökjelölt. Hozzátette, egykor nehezen oldódott fel egy új közösségben, egyetemi évei elején sokszor azért utazott autóval Kőszegről Győrbe, mert még a vonatozástól, az azzal járó átszállástól is tartott. Ezzel szemben ma – az Erasmus+ programjának is köszönhetően - már semmiség számára egy német vagy angol nyelvű munkamegbeszélés lefolytatása, vagy éppen egy tetszőleges utazás szervezése Európán belül vagy azon kívül.

„Maximálisan megérte vállalni az utazást, hiszen nagyszerű professzoroktól tanulhattam az Asian Institute of Technology-n, sőt többkörös interjút követően felvételt nyertem az Artelia-Cornerstone Ltd.-hez, mely megalapozta a későbbi, nemzetközi lehetőségeimet is. Ekkor éreztem először, hogy az egyik ajtó nyitja a másikat, és a mérhetetlen sok pozitív élmény miatt örülök, hogy nem féltem belépni az elsőn. Életre szóló barátságokra tettem szert, a tanulás mellett rengeteg különleges helyre eljutottam, volt szerencsém skorpiót és húsos fagyit kóstolni, naponta futottam össze a kampuszon egy-egy testesebb varánusszal. Megtapasztaltam a kulturális különbségeket, átéltem az ázsiai közlekedési forgatagot, betekinthettem thai családok hétköznapjaiba, laktam luxusszállodában, de őserdőbe épült, puritán bungalóban is. Megismertem a világ egyik leglüktetőbb metropoliszát, de a nyugodt, spirituális, természetközeli Thaiföldbe is bepillantást nyerhettem – sorolta élményeit kérdésünkre a hallgató.

Mint mondja, a jelentkezés egyszerű, az egyetem munkatársai hatékony segítségének köszönhetően minden gördülékenyen zajlott. A nehézséget inkább a Covid járvány miatti szigorúbb határátlépési szabályok jelentették, hiszen oltásokra, orvosi igazolásokra, sőt lefoglalt karanténszállásra is szüksége volt. Hozzátette, az európai desztinációk minimális ügyintézéssel járnak, de távolabbi úticél szervezése is könnyen megoldható, a Széchenyi István Egyetem pedig minden támogatást megad ahhoz, hogy a hallgatók élni tudjanak a lehetőséggel.

Az oktatók előtt is lehetőség

Ugyanez igaz az oktatókra is, akik előtt szintén nyitva áll az a bizonyos ajtó. „Egy egyszerű online formanyomtatvány kitöltésével megteremthetjük a lehetőséget magunknak, hogy bepillantást nyerjünk más nemzetek egyetemeinek működésébe, az ottani oktatási módszerekbe, új nemzetközi szakmai kapcsolatokat építsünk ki, vagy már meglévőket ápoljunk hatékonyan” – hangsúlyozta dr. Borsos Attila, az egyetem Építész, Építő és Közlekedésmérnöki Karának tudományos dékánhelyettese, aki számos külföldi intézménybe eljutott az Erasmus segítségével. „Már hallgatóként szereztem külföldi tapasztalatokat, miután egy hollandiai tervező cégnél végezhettem gyakorlatomat. Ez az élmény nagyban hozzájárult ahhoz a nyitottsághoz, amelynek révén rendszeresen keresem a külföldi kapcsolatokat, előadásokat tartok, és élek az Erasmus programok által kínált lehetőségekkel” – sorolta a Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék egyetemi docense.

Jelentkezz barátaiddal!

A Széchenyi István Egyetem pótpályázatot hirdet európai és a kontinensen kívüli Erasmus+ mobilitásokra a 2022/23-as tanévre. Jó hír, hogy a külföldi tanulásra és utazásra több hallgató együtt is jelentkezhet, így közösen is átélhetik a nemzetközi mobilitás adta lehetőségeket.

Részletek a Nemzetközi Programok Központja (NPK) weboldalán: https://ipc.sze.hu/kezdolap