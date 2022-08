– A Kapuvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében elsősegély-bemutatót tartottunk a babóti falunapon. Ott merült fel egy defibrillátor kihelyezésének gondolata, amiben partner volt a polgármester, és az egyesületi tagok is támogatták a kezdeményezést – mondta a megvalósult fejlesztésről Eitler Gergely, a Kapuvári Mentők Egyesületének elnöke. – Mindemellé oktatást is biztosítunk a jövőben, illetve a készülék karbantartását is magunkra vállaljuk. Könnyen elsajátítható a használata. Ez a sorban a negyedik, amit kihelyezünk, illetve több megvételét támogattuk. Ezzel is szeretnénk viszonozni azt a sok jót, támogatást, amit az emberektől kapunk. További településeken is folynak egyeztetések életmentő készülékkel kapcsolatban – jegyezte meg Eitler Gergely.

Molnár János polgármester elmondta, hogy a defibrillátor a községházával szemben, a polgárőrség épületén kapott helyet, fűthető tárolóban.

– Találkoztak az elképzeléseink, mivel már mi is gondolkodtunk egy készülékben. A vendéglőben, az orvosi rendelőben és a sportolók számára is rendelkezésre áll egy-egy, de a most kihelyezett nyitvatartási időtől függetlenül bármikor elérhető lesz. Örülünk az együttműködésnek, és különösen az oktatási lehetőségnek, aminek jó hasznát veszik majd a résztvevők. Ahogy a múltban, úgy a jövőben is támogatjuk az egyesületet.

A készülék GPS-nyomkövetővel ellátott, kamerával megfigyelt, a költsége közel egymillió forint volt.