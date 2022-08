Ez év márciusában a nyersanyagnormák és rezsiköltségek a szolgáltatást végző vállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 2022. április 1-jétől átlagosan 7,8 százalékkal emelkedtek, azonban a szülők által fizetendő térítési díjak megemelésére csak 2022. július 1-jétől kerülhetett sor.

– A város óvodáiban, iskoláiban naponta átlagosan tízezer gyermek étkeztetéséről gondoskodunk. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően ebből 2400 gyermek ingyenesen kapja, 2300 pedig 50 százalékos térítési díjért. Így a gyerekek mintegy fele után fizetnek teljes árú térítési díjat a szülők – közölte dr. Pergel Elza, a területért felelős alpolgármester.

– A közgyűlés a nyersanyagnormákat, rezsiköltségeket és a térítési díjakat szeptember 1-jétől 9,8–10,6 százalékkal megemelte. Ez azt is jelenti, hogy a szülőknek az eddigi térítési díjaknál 10 százalékkal kell többet fizetniük. Az óvodákban az egész napos ellátás nyersanyagnormája nettó 464 forint, az általános iskolában a napközis ellátás 668 forint, míg a középiskolai kollégiumokban az egész napos (reggeli, ebéd, vacsora) nyersanyagnormája 924 forint.

Az óvodában a szülő 22 napra számolva az egész napos ellátásért 1200 forinttal, az általános iskolában 1732, a középiskolai kollégiumban 2346 forinttal fizet többet havonta a 100 százalékos térítésidíj-fizetésre kötelezett gyermekek esetében. Az önkormányzatnak az eddigi 550 millió forint éves tervezett hozzájáruláson felül ettől kezdve 56 millió forinttal többet kell az étkeztetésre fordítania.

Győrben több évtizede az Eatrend készíti az ételeket az óvodáknak, iskoláknak és a szociális intézményeknek, hét főzőkonyhában 250 dolgozóval.

– Az eddigi nyersanyagnorma már nem nyújtott fedezetet a drasztikusan emelkedő alapanyagárak teljes körű finanszírozására – mondta el Gyura Zsanett, az Eatrend Arrabona Zrt. cégvezetője. – Azt nehéz megmondani, hogy szükséges lesz-e további emelés. Ahogyan a szülők is látják a bevásárlásaik során, az alapanyagok ára folyamatosan növekszik, és sajnos a beszállítóink sem kecsegtetnek jó hírekkel. Már most prognosztizálható, hogy a 4. negyedévben további emelkedések várhatóak – jegyezte meg az igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy a győri, ételallergiával élő gyerekek számára szeptember 1-jétől helyben, dedikált diétás főzőkonyhán készül mintegy 300 adag ebéd több mint 70 diétatípusra.

Az elmúlt tanévben a szülők panaszkodtak az ebéd minőségére. Vajon mennyire veszik figyelembe az észrevételeket? – kérdeztük Gyura Zsanettet.

– Valóban kaptunk kifogásokat az ételeinkkel kapcsolatban. Munkacsoportot állítottunk fel, hogy a gyerekek igényeinek megfelelő ételek készüljenek konyháinkon. A tavaly tavaszi visszajelzések óta néhány esetben érkezett hozzánk egyedi kérés. Igyekszünk a fűszerezéssel, változatossággal minél ízletesebb ételeket kínálni kicsiknek és nagyoknak – válaszolta a cégvezető.