Ebben a cikkben részletesen foglalkoztunk az Audi Hungaria és a Széchenyi István Egyetem koprodukciójában 2019 óta immár másodszor megrendezett nyári táborral, amely egy egyedülálló képzési program Magyarországon. Az Audi Development Camp népszerűségét jelzi, hogy az idei évben is többen jelentkeztek a táborba, mint ahány férőhely rendelkezésre állt - az érdeklődőket térképre helyezve pedig közel a teljes glóbusz kirajzolódik Ecuadortól Horvátországon át egészen Szíriáig.

Az esemény sikere az unikális képzési formában keresendő. A szervezők ugyanis a tábor koncepcióját úgy alakították ki, hogy az ide jelentkező hallgatók a „learning by doing” elvet alkalmazva gyakorlatorientáltan, valós problémákon dolgozva, a vállalati szférában megszokott körülmények között tudják gyarapítani ismereteiket, miközben fejlődnek készségeik és új kapcsolatokra tesznek szert. Az, hogy közben betekintést nyernek professzionális szervezetek – mint például az Audi Hungaria – működésébe, megismerkednek idegen városokkal és szervezett programokon szórakoznak, már csak hab a tortán.

A négyhetes rendezvény záróeseményén a Széchenyi István Egyetem és a támogatók munkatársai, valamint a szervezők köszöntötték a résztvevő hallgatókat és vonták le az elmúlt időszak tanulságait.

„Az Audi Development Camp egy projektalapú oktatási forma, amelyben a csapatok valós kihívásokon dolgozhatnak” – jelentette ki a projektzáró ceremónián a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok Központjának képviseletében Orosz-Barczi Réka. Mint elmondta, a hallgatók projektmenedzsmentben, prezentációban, kommunikációs ismeretekben is fejlődtek a tábor időtartama alatt. „Legyetek a nagyköveteink a világban és bátorítsatok másokat is, hogy vegyenek részt a Széchenyi István Egyetem rövidebb-hosszabb képzési programjain” – szólította meg közönségét.

Németh Katalin, az Audi Hungaria oktatási-tudományos kooperációs vezetője hangsúlyozta, egy átalakulási folyamat kellős közepén van mind a vállalat, mind az autóipar, és így a mérnökök oktatása is mérföldkőhöz érkezett. „Nem látjuk pontosan, milyen munkatársakra lesz szükségünk a következő öt évben, de az biztos, hogy az Audi Development Campben szerzett kompetenciák a jövő mérnökeinek tudását jelölik ki. Biztos vagyok benne, hogy nagy hasznát veszitek majd a táborban tanultaknak a karrieretek során” – fordult a hallgatókhoz.

„A járművek olyan komplexek lettek, hogy csak a virtuális környezetben tudjuk gyorsan és olcsón, azaz hatékonyan tesztelni fejlesztéseinket. Enélkül már nincs járműipari innováció” – hangsúlyozta Burkhard Knodel, az Audi Hungaria szimulációkkal foglalkozó HIL/SIL (hardware-in-the-loop / software-in-the-loop) részlegének vezetője. A szakember úgy vélekedett, igazán nagyszerű eredményeket értek el a hallgatók, akiknek megköszönte munkáját.

A tábor mezőnyéből többen is megjegyezték, annyira elégedettek a Győrben látottakkal, hogy ha lehetőségükben áll, itt folytatják majd tanulmányaikat vagy karrierjüket. Fotó: Májer Csaba József

A szervezők nevében Sebestyén Regina búcsúzott a résztvevőktől, majd dr. Feszty Dániel, a Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztési Tanszékének vezetője zárta a felszólalók sorát.

„Nagyon hálásak vagyunk a hallgatóknak, akik a vakáció helyett ezt a tábort választották. Igazán értékelem az óriási érdeklődést, a sok kérdést, még sosem tapasztaltam ilyet. Fantasztikus volt látni azt a szenvedélyt, amellyel viszonyultatok a témához. Különleges csapat vagytok” – méltatta a tábor résztvevőit a tanszékvezető, aki minden szponzornak, partnernek és közreműködőnek megköszönte az együttműködést, kiemelve az Audi Hungaria, a Gamax Laboratory Solutions és a dSpace támogatását.

Két hallgatóval is beszéltünk, akik elismerően nyilatkoztak a győri táborról. „A Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungaria nagyon jó munkát végzett a tábor szervezésével. Az intézmény remek infrastruktúrával rendelkezik és pozitívnak tartom, hogy számos ipari partnerrel ápol szoros kapcsolatot” – felelte érdeklődésünkre a Szlovéniából érkezett villamosmérnök Jernej Frangez, aki a mezőnyből egyedüliként duplázott, azaz visszatérő vendégként szerepelt Győrben, ugyanis ő már 2019-ben is résztvevője volt a tábornak.

Antoine Jean Manache első évét töltötte a Széchenyi István Egyetem programtervező informatikus mesterszakán és ezzel a szemüveggel nézve is rendkívül hasznosnak találta a táborban tanultakat. „Sokat fejlődtem e-mobilitás, akkumulátor-menedzsment és szimulációs modellek területén, ezt beleírhatom az önéletrajzomba. Nehéz munka volt, de megérte végigcsinálni. Nyaralni később is tudok, de ilyen lehetőség nem mindennap adódik az ember számára, meg kellett ragadnom” – fogalmazott.

Az esemény zárásaként átadták a legtehetségesebb hallgatóknak járó okleveleket, valamint ismertették a zsűri döntését is a csapatok végső sorrendjét illetően. Az Audi Hungaria HIL/SIL részlegének munkatársai, Hunyady Gergely és Putér Gergő megállapították, mindegyik megoldás sikeres volt, sőt, akadtak olyanok is, akik plusz funkciók beépítésével túl is teljesítették a feladatot. Külön értékelték, hogy az implementáció során egyes részfunkciók megvalósításához neurális hálókat is használt némely csapat.

A táborra visszatekintve elmondható, hogy az első pár nap a MatLAB és dSpace gyorstalpalóval telt, majd a következő három hétben projektszerűen dolgoztak a csapatok. A munkát több szakmai program szakította meg, így a hallgatók gyárlátogatáson vehettek részt az Audinál, ahol a belső tesztpályán méréseket is végeztek, később pedig betekintést nyerhettek a járműfejlesztési mérnökcsapat munkájába. Az Audi Development Camp ötletgazdái gondoskodtak arról is, hogy némi pihenés és szórakozás is színesítse a táborozók mindennapjait, ezért többek között sárkányhajózást, grillezést, valamint moziestet is szerveztek számukra.