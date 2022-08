Az eseményen Vaderna Melinda, Veszprémvarsány polgármestere a környéken élők nevében mondott köszönetet a körforgalomért. Vizi Norbert, a NIF Zrt. porjektirodavezetője elmondta, hogy a 82-es úton tíz év alatt 26 százalékkal nőtt a forgalom, a járvány előtti évben, 2019-ben a hírhedt kereszteződésben tíz baleset volt, közte sajnos több halálos is. Kapcsolódó beruházásként már elkészült a 832-es útnak a körforgalomtól Romándig tartó két kilométeres szakaszának felújítása, és hamarosan átadják a Láziba futó hét kilométeres részt is. Szó esett még arról, hogy tervezik a 82-es út győrújbaráti elágazásánál készülő körforgalmat, és a 82-es győri, 2x2 sávos bevezetőjét is. Előbbi tervei 2023 második, utóbbié 2023 első negyedévére születnek meg.