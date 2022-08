A fórumon elmondottakon kívül e-mailben ezres nagyságrendű észrevételt küldtek az önkormányzatnak a győrszentivániak, de személyesen és postán is küldtek kérdéseket. A partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos észrevételek beküldési határideje augusztus 13. volt.

– A közösség összetartását is jelképezi a sok észrevétel, hiszen túlnyomórészt közös szöveggel emeltünk kifogást a terület átminősítése ellen, és felvetettük azokat a kérdéseket, amelyek a partnerségi egyeztetésen is elhangzottak, csak nem kaptunk rájuk választ.

– Mivel nem kaptunk információkat a tervezett beruházásról, amihez az átminősítésre és az övezeti besorolás megváltoztatására van szükség, azonnal aláírásgyűjtésbe kezdtünk, hogy megpróbáljuk megakadályozni – tudtuk meg Szabó Andreától, az aláírásgyűjtést szervező Szentiváni Öko Szeglet Egyesület alapítójától.

– Szent­iván egy emberként összefogott, szinte mindenki aláírta a petíciót. Az aláírásgyűjtés azonban nemcsak erre vonatkozik, hanem arra is, hogy nem szeretnénk, ha erre bővülne az ipari park, és ragaszkodunk ahhoz is, hogy állítsanak fel egy légszennyezettség-mérő állomást, ami folyamatosan monitorozza és elérhetővé teszi az adatokat az ipari park emissziójáról. Kérjük különböző talajvizsgálatok elvégzését, az egészségügyi statisztikák elemzését is, hiszen ennek ismeretében lehet biztonsággal megállapítani, hogy milyen terhelésnek van kitéve már jelenleg is az itt élő lakosság – sorolta Szabó Andrea.

A tervek szerint a közgyűlésen juttatták volna el a testület tagjaihoz az aláírásokat, de közben jött a hír, hogy most nem kerül a bizottság és a közgyűlés elé az előterjesztés. – Rész­sikernek könyveljük el, hogy sikerült felhívni a figyelmet a problémára, és mindenki úgy gondolja, további információk és vizsgálatok szükségesek a szavazáshoz, viszont a gyűjtés folytatódik, mert végső célunk, hogy a vonatkozó kormányrendeletet visszavonják. Reméljük, hogy a partneri egyeztetés során és egyéb szakmai fórumokon is lehetőségünk nyílik majd érveinket a nyilvánosság elé tárni, és valódi párbeszéd indul el a lakosság és a döntéshozók között – bizakodik Szabó Andrea.

Sík Sándort, a terület önkormányzati képviselőjét kérdeztük az ügyről. – Az iparterület fejlesztésére szükség van, de úgy, hogy az emberek életminőségét ne érintse negatívan. Számomra is meglepő volt a terület Gipz-­területté való besorolása. A felelős döntés meghozatalához további információk, hatásvizsgálatok és partnerségi egyeztetések szükségesek, melyeket a városvezetés is támogat – jelentette ki a képviselő.