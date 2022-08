Fennállásának tízéves évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Szárföldi Hagyományőrző Egyesület. Változatos programokkal készültek a jubileumra. A gyerekprogramok mellett, néptánc- és énekcsoportokat hívtak meg a rendezvényre, mely a Magyar Falu Program támogatásából valósult meg. Mészárosné Bujtás Marianna, az egyesület vezetője a megalakulásuk céljára is bővebben kitért a Kisalföldnek – Elsősorban azért jöttünk létre, hogy a hagyományokat felelevenítsük és azokat a fiatalokkal is megismertessük. Tesszük ezt egyrészt a bemutatott táncokban, valamint az énekekben – kezdte az egyesületi elnök, majd folytatta: – Színpadra visszük a palotást, a rábaközi táncokból kiragadunk lépéseket és így állítjuk össze a saját koreográfiánkat, de kitekintve a szomszédainkhoz, bajor táncot is bemutatunk. Az énekek tekintetében magyar nóták, népdalok, operettslágerek, katonadalok szerepelnek a repertoárunkban – jegyezte meg. A csapat egyébként aktívan kiveszi a részét a helyi programok szervezéséből is, összekovácsolva ezzel a közösséget. – Minden évben van disznóvágás kiegészítő programokkal, libanapok lámpás felvonulással, de szerveztünk gyereknapot, rendeztünk már sportnapot, szerepelünk a nemzeti ünnepeken, önkormányzati rendezvényeken. A karácsony alkalmával együtt ünnepelünk a nyugdíjasklub tagjaival, az óvodás és iskolás gyerekekkel – mondta Mészárosné Bujtás Marianna.

Az egyesületnek vegyes az összetétele, fiatal és idős egyaránt tagja: – A legfiatalabb 20 éves, a legidősebb közel van a nyolcvanhoz – emelte ki az egyesület első embere, végül hozzátette, hogy szívesen fogadják az új tagok csatlakozását.