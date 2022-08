Az előző évek hagyományait folytatva a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszéke gondozásában jelent meg a magyar és angol nyelvű tudományos közleményeket egyaránt tartalmazó elektronikus kötet Kommunikáció, kultúra, nyelv II. címmel. A 2018-ban indított sorozatnak ez már a negyedik darabja, amely hozzájárul a karok közötti együttműködéshez, a tehetséggondozáshoz és az egyetem nemzetköziesítési célkitűzéseihez is.

„E sorozattal bemutatjuk azt a tudományos munkát, amelyet oktatóink és hallgatóink végeznek. Míg az első két kötet még az adott tematikára szigorúan fókuszált online kiadvány volt, addig az utóbbi kettő már jóval nyitottabb, szintetizáló jellegű” – fogalmazott dr. Kecskés Petra sorozatszerkesztő, a Széchenyi-egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék adjunktusa. A korábbi tanulmánykötetekkel kapcsolatban elmondta, a témák között a viselkedési normákat meghatározó kulturális értékek, a kultúraközi együttműködéseket segítő és gátló tényezők feltárása, a munkavállalók motivációinak, valamint elkötelezettségének bemutatása, illetve a nemzetközi hallgatói mobilitás szerepelt. A harmadik kötet már a kommunikáció – kultúra – nyelv témaköreit járta körbe, ahogy a mostani is.

„Legújabb kötetünk minden eddiginél nyitottabb, nemcsak a témák tágabb értelmezése miatt, hanem mert az összeállítás jóval túlmutat tanszékünkön. Fontosnak tartjuk a nemzetközi szakmai, valamint a karok közötti együttműködést is, és ennek jegyében a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának munkatársai, hallgatói is bekapcsolódtak a munkába” – hangsúlyozta dr. Kecskés Petra, aki kiemelte, a sorozat a tehetséggondozásnak is kitűnő eszköze. A hallgatóknak ugyanis nagyszerű lehetőséget jelent a tanulmánykötetben való megjelenés, hiszen a közlemény elkészítése olyan tudományos tevékenység, amelynek során új ismereteket, és tapasztalatot szerezhetnek. Nem véletlen, hogy alap- és mesterszakos, valamint PhD-hallgatók is publikáltak már a kötetekben. „A jövőben tovább szeretnénk szélesíteni a karok és tudományterületek közötti együttműködést, ezzel még több kollégának tudunk lehetőséget adni arra, hogy részt vegyen a tudományos munkában” – emelte ki a sorozatszerkesztő.

A Széchenyi István Egyetem stratégiai céljai között fontos helyet foglal el a nemzetköziesítés, amelynek eredményeként a hallgatói közösséget ma már 65 nemzet fiataljai alkotják. A külföldi hallgatók száma megközelíti a 800-at, akiknek csaknem 40 angol nyelvű képzés nyújt lehetőséget a korszerű tudás megszerzésére. „A most megjelent kötetben – azon túl, hogy a lektorok és szerzők között külföldi oktatók és hallgatók is megtalálhatók – külön témaként szerepel a nemzetköziesítés. Vizsgáljuk benne többek között a hazai és külföldi hallgatók kulturális érzékenységét, bemutatjuk az egyetemre érkező külföldiek értékrendjét, a kulturális hasonlóságokat és sajátosságokat is. Ezek az ismeretek kiemelten fontosak egy nemzetközi közösségben, mint amilyen az egyetemünk” – magyarázta az adjunktus. Hozzátette, a mobilitás kétirányú, az előző kötet társszerkesztője például jelenleg Dél-Koreában folytatja PhD-tanulmányait.

A kötet teljes terjedelmében elérhető online, míg a korábbi kötetek innen tölthetők le: https://ntk.sze.hu/letoltheto-tanulmanykotetek-1.