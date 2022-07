A pandémia utáni időszak turizmusában az egyik legfontosabb tapasztalat, hogy az aktív tevékenységek, a kerékpározás szerepe jelentősen felértékelődött. A vendégek egyre inkább keresik az olyan helyeket, ahol nincs nagy tömeg, el tudnak különülni, és saját tempójukban, valamint érdeklődési körüknek megfelelően fedezhetnek fel egy-egy területet.

A Sopron–Fertő turisztikai térségben a közelmúltban számos, kerékpáros turizmust érintő fejlesztés történt, ami hozzájárul ahhoz, hogy az ideérkező vendégek, valamint a közvetlen környezetüket (újra)felfedező helyiek biztonságosan és komfortosan, biciklire pattanva járhassák be a környéket. A Maketusz, azaz a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szakértői alapos bejárást és feltérképezést követően, a hálózatos fejlesztés szem előtt tartásával 15 tematikus útvonalat jelöltek ki. A túrákhoz azok hosszán, a terepviszonyokon, a látnivalókon kívül meghatározták a nehézségi fokot, és ajánlást tettek, hogy kinek javasolják az adott kirándulást. Az egyes útvonalak elnevezést, színt és számot is kaptak, például a lila hármas, a Vasfüggöny túraút Ágfalva felé kalandozik, a narancssárga hetes, a Panoráma út a Muck környékére visz. Természetesen a korábban ismert számozások, mint a B10-es Fertő tókerülő, vagy az EuroVelo 13-as kerékpár­út, továbbra is megmaradtak.

A városban és környékén egyre több helyre kerülnek ki a túrákat jelző táblák. Ezek a jelzések már a Bejárható Magyarország Program által kidolgozott arculati alapvetésnek megfelelően készülnek. Lényege, hogy a fontos csomópontokban szerepel a táblákon, hogy milyen irányban és milyen távolságra érhető el a következő település, településrész, valamint az útvonal száma és színe. Ezenkívül láthatók még kisebb táblák, melyek célja az adott útvonal követésének biztosítása, itt a kerékpáros-­piktogram mellett irányjelzést, illetve az útvonal számát és színét tartalmazzák a jelzések.

– A változatos, tematikus kerékpáros-útvonalak­ kitáblázása jelenleg is folyamatban van annak érdekében, hogy mindenki egyénileg is, a saját igényeihez mérten fedezhesse fel a térség megannyi csodáját – mondta el Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A térségben a közelmúltban 17 helyszínen létesültek pihenőhelyek, ahol a biciklisek nagy méretű térképekkel is találkozhatnak. A Tómalom fürdőnél, a Nemeskúti úton, a kempingnél, valamint Hidegségen és Bükön kerékpáros forgalomszámlálókat is kihelyeztek, melyek adatai már nyilvánosan is elérhetőek a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. honlapjáról. Cikkünk írásakor azt láttuk, hogy az idei legnagyobb forgalmat több mint 33 ezer kerékpárossal a hidegségi ponton regisztrálták, a Tómalomnál kihelyezett számláló 22 ezer felett járt. Az útvonalakról a túrázók részletesen a tekerjitthon.hu oldalon tájékozódhatnak.