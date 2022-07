Hancz Gábor közölte: a legkedveltebb képzésük ezúttal is az Audi Hungaria járműmérnöki karon a magyar nyelvű járműmérnök alapszak, ahol tovább nőtt a felvettek száma. Jelentős az érdeklődés az angol nyelvű járműmérnök alap- és mesterképzés, valamint a logisztikai mérnöki és műszaki menedzser szak iránt is.

A gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki karon több mint 700 elsőéves kezdi meg tanulmányait; rendkívül népszerű a mérnökinformatikus, a gépészmérnök, a villamosmérnök és a mechatronikai mérnök szak is.

Az építész-, építő- és közlekedésmérnöki kar minden alapképzésén meghaladta a bejutáshoz szükséges pontszám a 360-at, építész szakra pedig 410 pontnál is több kellett.

Az egyetem pedagógiai karán gyógypedagógia szakra csaknem másfélszázan kerültek be és negyven leendő elsőéves készül tanítónak. A pótfelvételi eljárásban mindkét szakra államilag finanszírozott helyeket is meghirdet az intézmény.

Győrben a jogászképzés iránt ugyancsak továbbra is nagy az érdeklődés, a szakra a tavalyinál is magasabb pontszámmal lehetett bekerülni. Rendkívül keresett a munkaerőpiacon az oklevelet adó alapképzési szak, az igazságügyi igazgatási, valamint a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szak is - ismertette a kommunikációs igazgató.

A gazdaságtudományi karra több mint 600-an nyertek felvételt, az angol nyelvű képzések pedig már nemcsak a külföldi, hanem a magyar diákok körében is egyre népszerűbbek.

Hancz Gábor arról is tájékoztatott, hogy az egészség- és sporttudományi karon ebben az évben is a rekreáció és életmód szak bizonyult a legnépszerűbbnek, de stabil létszámokkal indul el védőnő szakirányon az egészségügyi gondozás és prevenció szak, valamint ápoló és szülésznő szakirányon az ápolás és betegellátás szak is.

A mosonmagyaróvári, augusztustól Albert Kázmér nevét viselő karra a tavalyinál magasabb pontszámokkal kerültek be a hallgatók, legnépszerűbbnek az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági mérnöki és az agrármérnöki szakok bizonyultak. Örömteli, hogy a vidékfejlesztési agrármérnök szakra újra többen jelentkeztek - jegyezte meg.

Új képzésként elindul idén a mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki szak, a művészeti karon pedig mind a zeneművészeti, mind a tavaly elindult designképzések népszerűek maradtak - közölte.