A színésznő már tizenhárom éve foglalkozik gyermekekkel a színházban, négy éve pedig megalapította a Szentiváni Mókavárat. Az első drámatáborokat újabbak követték, ma pedig már napi szinten nyújt segítséget a színésznő fiataloknak. Idén három turnusban, több helyszínen.

Az intenzív foglalkozások lényege, hogy a fiatalok betekintést kapjanak a színház világába. Drámafoglalkozásokon vehetnek részt, improvizációs technikákat tanulhatnak, elsajátíthatják a beszédtechnikát, és jókedvűen kerülhetnek közelebb a színházi élethez, a színpadhoz.

– A gyerekek ilyenkor egy fiktív világot képzelnek el és szereplőként kapcsolódnak bele, önismeretet tanulhatnak, megtapasztalhatják az aktív csapatmunkát, fejlődhet az önbizalmuk. Megtanulják, hogyan álljanak színpadra, hogyan tudnak bátran és szépen beszélni – mondta lapunknak Sík Frida.

Fotó: Csapó Balázs

A gyermekek a táborban a mindennapi életből vett szituációk színpadra állításán keresztül tanulnak, sőt, az első turnusban ez utóbbit kipróbálhatták angol nyelven is, egy nyelvtanár segítségével. A további két turnusban meglátogatják a Győri Nemzeti Színházat, megismerhetik az intézmény munkáját.

– Az új vezetőség támogatja a pedagógusi elköteleződésem is – mondja a színésznő. – A gyermekek manapság kevesebbet olvasnak, ritkábban járnak színházba. A foglalkozások ehhez adhatnak löketet – mondta, és hozzátette: rengeteg kisgyermekben látta már meg a tehetséget. Így volt ez most, a tábor első turnusa után is.

– Homlok Bertalan, aki egyszer még nálam kezdte, jelenleg Marosvásárhelyen a színmű­vészeti egyetemen tanul, Péter Polla már Budapesten színésznő. A táborban több olyan diák is volt, akik a győri intézmény munkáját segítik, többük a Twist Oliverről szóló darabban kap majd lehetőséget. A gyerekek csillogó szemmel meséltek arról, mennyire szeretik a színház világát és hogy milyen komoly terveik vannak a jövőt illetően. Neubauer Panna a tanult színházi jeleneteket és a csapatmunkát dicsérte.

Fotó: Csapó Balázs

– Nagyon örülök, hogy itt lehettem, én is színésznő szeretnék lenni. Többször jártam már a győri színházban, egyszerűen imádok ott lenni. Többek között balettiskolába járok, így a színház mellett a tánc a legfontosabb számomra. Faragó Orsolya már a színésznő első táborában is részt vett, idén animátorként segítette a munkáját.

– Táborozóként is élveztem, de most talán még inkább. Szeretek gyermekekkel foglalkozni, és hamarosan felléphetek az Oliver! című darabban is. Hároméves koromban már azon járt az eszem, hogy operaénekes és színésznő leszek. Mindent szeretnék megtenni, hogy elérjem a céljaimat – mesélte. Koter Kristóf először dolgozott együtt a győri színésznővel, ő is a színházban képzeli el a jövőjét.

– Nagyon szeretnék színész lenni. Az első előadásomra is tisztán emlékszem, A vak király című darabban szerepeltem. A táborban játékos formában tanuljuk meg, miként álljunk színpadra, hogyan beszéljünk, viselkedjünk. Az improvizációs feladatok különösen tetszettek – tette hozzá Kristóf.