A közelmúltban átadták az Árpást és Rábapordányt összekötő, felújított útszakaszt. Szükség volt a beruházásra, hiszen a régi aszfaltcsík igencsak tönkrement, néhol már balesetveszélyes volt. Az állam a Magyar Falu Program keretében finanszírozta a fejlesztést. Az 5,4 kilométeres szakasz több mint egymilliárd forintba került.

– Minden támogatásnak örülünk, ami a helyiek kényelmét szolgálja, falunkat otthonosabbá, élhetőbbé teszi. A mostani útépítés is ilyen beruházás – mondta Visy László, Rábapordány polgármestere. Hozzátette: az új burkolat mellett az út menti területeket is rendezték a szakemberek. Kitisztították például az árkokat, megoldották a vízelvezetést, új közlekedési táblákat helyeztek ki.

A polgármester hozzátette: az út szélesítésével biztonságosabb is lett a Rábapordány– Árpás szakasz, így várhatóan a forgalom is nagyobb lesz rajta. – Emiatt kérem az arra járókat, hogy a szabályokat be- tartva, a saját és mások biztonságára ügyelve közlekedjenek – jegyezte meg Visy László.

Visy László polgármester szerint szükség volt már a burkolat felújítására. Fotó: Cs. K. A.