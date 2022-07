„A Széchenyi István Egyetemnek jelenleg 119 szakirányú továbbképzése van, a legváltozatosabb területeken, témákban, emellett további 22 új áll engedélyezés és indítás előtt” – tájékoztatott Némethné Farkas Kata, az intézmény Felnőttképzési Központjának vezetője. „Minden ötlet életre hívása nagy öröm és büszkeség számunkra. A sport coach és a HR-stratéga képzéseken csaknem félszáz olyan szakember hagyta le az egyetem padjait diplomával, akik megszerzett tudásukkal saját területük támogatását magasabb szinten, professzionális módon művelik tovább. A hallgatóinktól tudom, hogy ezeknek a képzéseknek kiemelkedő hasznossága, hogy olyan ismereteket ad az egyetemi oktatóknak és a gazdaságban az adott területen a frontvonalban dolgozó meghívott oktatóknak köszönhetően, amit már egy-egy képzési nap után azonnal tudnak alkalmazni. A másik fontos erénye, hogy a hallgatók között kialakuló barátságok szakmai alkotóműhellyé kovácsolódnak egymás segítésére. Reméljük, hogy sokan saját példájuk nyomán újabb munkatársaikat küldik hozzánk, hogy tudással gazdagodjanak, valamint lesznek olyanok is, akik maguk is a katedrára állva erősítik majd gyakorlati oktatásunkat” – fogalmazott Némethné Farkas Kata.

A sport coach kifejezés sokaknak talán megfoghatatlanul hangzik, pedig egyre jelentősebb tanácsadói szakmát takar. A sportolóknak ugyanis szükségük van olyan szakemberre, akivel megoszthatják dilemmáikat, aki támogatja őket a döntéshozatalban. Egyfajta mentális edzőről van szó, aki a sportolók lelki kihívásaira is reagálni tud. Országosan elsőként a Széchenyi István Egyetem indított két féléves sport coach szakirányú felnőttoktatási továbbképzést, amelynek első végzősei – szám szerint 27-en – vehették át diplomájukat az intézmény Budapesti Innovációs és Képzési Központjának ünnepségén.

A HR-stratéga képzés végzettjei. Fotó: Bankó József/Paradignow Photography

Forrás: Banko Jozsef

„Az ismeret, amit kínálunk, olyan piaci rést foltoz be, amely iránt ma jelentős az igény. Az intézmény innovatív szellemiségét jelzi, hogy ezt – ahogy a HR-stratéga képzést is – a Széchenyi István Egyetem akkreditáltatta, vagyis előtte nem létezett” – fogalmazott dr. Kovács Barnabás a Széchenyi István Egyetem Felnőttképzési Központjának budapesti képzések programvezetője, hazánk volt barcelonai főkonzulja.

Ugyancsak sikeresen záróvizsgázott az egyetem HR-stratéga képzésében résztvevő 22 hallgatója. A vezetők és HR-szakemberek számára indított szakirányú továbbképzés az üzleti stratégiai szemléletet és gondolkodást helyezi a középpontba. A képzés minőségére jellemző, hogy oktatói között több mint 30 nagyvállalat első számú HR-vezetője szerepel, ami biztosítja a gyakorlati tudást.

A kurzusokat olyan elismert szakemberek neve is fémjelzi továbbá, mint Kovács Magdolna tréner és Zsiska Zsófia HR stratégiai tanácsadó, a képzésekben az egyetemmel együtt munkálkodó NewCode Csoport vezetői, a két szak programfelelősei. A jövőben hasonlóan újszerű kurzusokkal tervezik bővíteni a kínálatot, például a sportmarketing-kommunikációval, a közvagyonmenedzsmenttel vagy az értékesítési stratéga képzéssel.

A képzések szervezőinek, oktatóinak egy csoportja. Fotó: Bankó József/Paradignow Photography

Dr. Kovács Barnabás a budapesti palettáról kiemelte az Európában is egyedülálló sportdiplomáciai szaktanácsadó képzést. „Még az ötkarikás pályázat kapcsán született meg az ötlet, hogy egy esetleges magyarországi olimpia sikeres rendezéséhez szükséges szakemberek rendelkezésre álljanak. A képzésre az olimpiától függetlenül azóta is jelentős az igény, amit az évről évre tapasztalható nagyszámú jelentkezés is mutat. Mindez nem csoda, hiszen a Széchenyi-egyetem oktatói, gyakorló diplomaták és vállalati vezetők mellett olyan személyiségek tanítanak nálunk – a teljesség igénye nélkül –, mint Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára vagy Szabó Tünde korábbi sportért felelős államtitkár” – sorolta.

A gyakorlati oktatásra jó példa, hogy a hallgatókkal minden évben tanulmányútra mennek az európai sportfővárosnak is nevezhető Barcelonába. Legutóbb idén májusban jártak többek között a híres stadionban, a Camp Nouban és annak elnöki páholyában, az olimpiai létesítményekben, a Mundo Deportivo szerkesztőségében, és közben sportvezetőkkel, neves szakemberekkel találkoztak.

Érdemes tehát a Széchenyi István Egyetem szakirányú továbbképzéseit választani, mert sokszorosan megtérülő befektetésről van szó.