Komoly fejlesztési ciklust zárt tavaly a dénesfai önkormányzat. Olyan beruházások valósultak meg a faluban, amelyekre régóta készültek a helyiek, de anyagi helyzetük korábban nem tette lehetővé. A Magyar Falu Program pályázatain azonban sikeresen szerepelt a község, így jutott a fejlesztésekre forrás. Takács Lajos polgármester osztotta meg a részleteket a Kisalfölddel.

– Sikerült rendbe tenni a település központjában lévő teret. Felújítottuk a burkolatot, parkolókat építettünk, parkosítottunk. Sokáig tervezgettük, mert nem volt szép látvány a főtér – fogalmazott a polgármester. – Urnafalat építettünk a temetőben, illetve járdákat a faluban. A legnagyobb fejlesztésünk a kultúrházunk, illetve a vele egy tömbben lévő óvodánk rekonstrukciója volt. Korszerűsítettük a vízvezetékeket, a fűtést, modernizáltuk a konyhát, lecseréltük a burkolatokat, és egy teljes belső felújítást végeztünk el. Nem mondom, hogy innentől aztán pihenünk és nincs több dolgunk, de mindenképpen hagytunk időt magunknak az örömre és a büszkélkedésre, hiszen egy ekkora falunak, mint Dénesfa, ezek óriási előrelépésnek számítanak.

Takács Lajos hozzátette: azóta is vannak nyertes pályázataik, amelyek közül néhány megvalósítása már idén elkezdődik. Ilyen például az egykori Gróf Cziráky-majorban a kovácsműhely tetőzetének felújítása. Az épület az önkormányzat tulajdonában van, de a Dénesfáért Egyesület hasznosítja.

– Az egyesület nyert hatmillió forintot szintén a Magyar Falu Program keretében a tetőzetre. Ezt az önkormányzat kiegészíti, így meg tudjuk oldani a teljes cserét. A kovácsműhelyben egyébként megmaradt az eredeti berendezés, és ott alakítunk ki egy falumúzeumot is. Nyertünk tízmillió forintot újabb járdaépítésre, amit nyár végén kezdünk el. A polgármesteri hivatal udvarán bővítjük fedett közösségi terünket, és a Belügyminisztérium támogatásával a műfüves focipályánkra is költhetünk másfél millió forintot. Saját erőből rendezgetjük az államtól tavaly megkapott ősparkot. Tisztítjuk az utakat, és az elvadult területeket is takarítjuk – sorolta a tennivalókat Takács Lajos.

A napi teendők mellett a helyiek a július 16-i falunapra is készülnek, amelyet a vírus miatt az elmúlt két évben nem rendezhettek meg.

– Egy szomorú kötelességünknek is eleget teszünk szombaton, és délelőtt megtartjuk a Sipi-emléktornát, amivel focicsapatunk négy évvel ezelőtt hirtelen elhunyt játékosára, Sipőcz Tamásra emlékezünk. A falunapra meghívtuk erdélyi barátainkat, testvértelepülésünk, Harasztkerék küldöttségét. Velük nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, évente többször is találkozunk, de az elmúlt években elmaradtak a látogatások. Nagyon várjuk őket – jegyezte meg Takács Lajos.