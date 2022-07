A nyolcszáz éves, sokat látott történelmi falak kiállítótérnek adnak otthont, a mai kor technikáját is kihasználva. Az önkormányzat és cégek is szívesen szervezik rendezvényeiket a várba.

Péntek Marica intézményvezető értékelte az elmúlt időszakot.

A fejlesztések folytatódnak a várban – mondja intézményvezető.

– Közel tízezren keresték fel megnyitása óta az óvári várat, és szinte kivétel nélkül elégedettségükről számoltak be – kezdi beszélgetésünket Péntek Marica intézményvezető. Hozzáteszi: nem múzeumnak, hanem kiállítótérnek adnak otthont a nyolcszáz éves falak.

Születésnap lovagi vacsorával

– A vár és az intézmény történetét múzeumpedagógiai foglalkozásokon is meg lehet ismerni. Eddig több mint nyolcszáz általános és középiskolás diák érkezett hozzánk, a nyár folyamán több tábor keretében látogatnak el hozzánk. Ezen a héten mi szervezünk tábort a gyermekeknek – avat be az intézményvezető, akinek szavai szerint az új közösségi tér, a lovagterem szolgált már konferenciák, céges rendezvények, sajtótájékoztatók helyszínéül, de gyermekek születésnapjának is adott helyt, a hely szelleméhez illően lovagi vacsorával. A belső kiállítás egyfajta meghosszabbítása a vársétányon nyílt, ingyenesen látogatható szabadtéri tárlat, ahol a helyi akadémián végzett egykori neves hallgatókat mutatják be.

Múzeumpedagógiai foglalkozásokra, táborok keretében is érkeznek diákcsoportok a várba. A felvételen Sury Dalma tart foglalkozást az újrónafői tanodásoknak. Fotók: Kerekes István

Őrzik a kézjegyünket

– Mosonmagyaróváron sok vendéglátóhely működik, nem is akarunk velük versengeni. Mi egy irodalmi kávézót álmodtunk, ahol a névadó Straussra és az akadémia neves hallgatójára, Fekete Istvánra emlékezünk. Elérhetőek könyvek, folyóiratok, ajándékboltot üzemeltetünk az akadémiához kapcsolódó kézművesek termékeivel. Sokan térnek be egy kávéra, elcsendesedni az évszázados falak között – emeli ki az intézményvezető.

Érdekes hagyományt is újraélesztettek: egy óvári vendéglátóhelyen volt egy asztal, amibe előszeretettel vésték be a nevüket a gazdászok. Most újból bevéshetik kézjegyüket a kávézóban található márványasztal lapjára: a véső helyett ma már elektromos gravírozóval.

– Jó érzéssel tölt el, hogy a mosonmagyaróvári önkormányzat és cégek is szívesen hozzák el rendezvényeiket a várba és környékére. Büszkék vagyunk, hogy advent után a Szigetköz Piknik keretében is fényfestéssel díszítették a magyaróvári várnegyedet. Öröm, hogy újból helyet adhatunk a Szent István Napoknak és a VinÓvárnak. Szeptembertől igyekszünk minden hónapban saját zenés és irodalmi esteket szervezni az egyetem támogatásával – osztja meg Péntek Marica.

Folytatódó fejlesztések

Hozzáteszi: a vár, a várkapu és a vársétány felújításával nem állnak meg a fejlesztések. Sokan érkeznek az új ökojátszótérre, folyamatban van a várkapitányi épület korszerűsítése, de sorra került a vár fogadótere és a Vár-tóval szemközti egykori tankonyha is. Gyalogos-kerékpáros híd létesül a Wittmann park felé. – Nagy büszkeség egy ilyen intézményt vezetni, nincs olyan nap, amikor ne gondolnék arra, mi mindent láthattak e falak a nyolcszáz év alatt – búcsúzik Péntek Marica.