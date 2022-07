– Sopronkövesdnek van jövőképe. Az elmúlt években tudatosan alakítottunk ki építési telkeket, lakóparkos övezetet. Fejlesztettük az intézményrendszerünket, hogy minél fiatalabb legyen a falu korfája, érdemes legyen itt maradni vagy ide költözni a kisgyermekes családoknak. Bővítettük az óvodát, megépült az egészségház és most a bölcsőde is. A három gyermekintézmény közel van egymáshoz, így ez az utca mindig gyerekzsivajtól hangos. Az új bölcsődeépületet nyáron berendezzük, október elsejétől pedig költözhetnek a gyerekek – mondta Fülöp Zoltán polgármester. A bölcsőde két csoportszobájához teraszok is kapcsolódnak, ahonnan a játszókert közvetlenül elérhető. Az épületben melegítőkonyha készült, mivel a szomszédos telken lévő óvodában főzőkonyha működik, így onnan a bölcsőde ellátása is biztosított.

A Rábaközben is több településen kezdődött a közelmúltban bölcsődeépítés. Szanyban még folyamatban van a kivitelezés, a tervek szerint idén elkészül az egy csoportszobás, tizenkét férő- helyes, igény szerint bővíthető intézmény. Bágyogszováton az óvodaépület bővítésével alakították ki a bölcsődét tavaly.

Bősárkányban a közelmúlt- ban adták át a község új bölcsődéjét. Két csoportszobában tizennégy gyermek felügyeletét tudják megoldani. A helyi, fiatal családok körében nagy igény mutatkozott a beruházásra, az önkormányzat régóta próbált forrást találni. Most pályázati és állami támogatással sikerült megoldaniuk a fejlesztést. Bella Angelikának duplán is öröm a bölcsődeberuházás. Ő ugyanis dajkaként dolgozik majd az intézményben, ráadásul másfél éves kisfiát is felvették oda.

– Nagyon szép lett az épület és nagy szükség volt rá a településen. Sokan érdeklődtek a feltételekről, hiszen az anyukák szívesen mennek el dolgozni, ha tudják, hogy kisgyermekeik jó helyen, biztonságban vannak.