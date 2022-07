1874 óta van önkéntes tűzoltócsapat Téten, amely az elsők között kapta meg a jogosítványt arra, hogy hivatásosok nélkül is önálló beavatkozásra indulhassanak, lakástűztől a kútból mentett macskáig. Goda Balázzsal, az egyesület elnökével beszélgetünk a tervekről.

– Az épület mindig is szertár volt. Önkormányzati tulajdon, de a tűzoltók használják. Pályázaton nyertünk 4 millió forintot hő- és tetőszigetelésre. Az áremelkedés miatt valószínűleg már a munkadíjra sem futná az összegből, pedig a vakolat is – ahol még van – az eredeti ’50-es évekbeli, kívülről is rendbe kell tenni az épületet.

Függetlenül attól, hogy a mostani munkálatokat sem állja egészen a pályázat kerete, a 64 tagú téti tűzoltóközösség nagyot álmodik. Megterveztették az épület teljes felújítását, mely még két szerállással, egy közösségi helyiséggel és lépcsőházzal bővülne. A homlokzaton pedig a Tűzoltóság felirat mellett Szent Flórián festménye is helyet kap a tervek szerint.

– Úgy döntöttünk, megterveztetjük, aztán apránként annyit haladunk, amennyit sikerül. Kaptunk az önkormányzattól még 15 métert két új szerálláshoz. A bővítéshez pályázatot is nyertünk, amit forráskimerülés miatt nem kaptunk meg. Szerencsére az egyesületnél van kőműves, villanyszerelő, asztalos és építkezési vállalkozó is, akiknek a munkájára lehet számítani. Az önkormányzat is segíti a munkánkat.

Amit lehet, helyi szakemberrel vagy vállalkozással végeztetnek. A csapat hölgytagjai is kiveszik a részüket, falat vernek, ha kell, vagy kávét főznek, ha más nem adódik, de még az egyesületi quad is teherhordóvá minősült a munkálatok idejére.

– Mindenki sok területen áll helyt, többen hivatásos tűzoltók, esetleg másodállásuk is van és a családot sem szabad hanyagolni, de azért mindig haladunk kicsikét.

Rövid távon sürgeti őket a rendezkedésben, hogy 25-én kezdődik a gyerektábor, addigra ha nem is végleges, de alkalmas állapotokat szeretnének teremteni az épületben. Az egyesület sűrűn megmozgatja a települést, Mikulás-csomag-osztással, májusfaállítással, most viszont azért rendeznek pár év kihagyás után újra tábort, hogy az utánpótlást is elkezdjék biztosítani.

– 2024-ben lesz a 150 éves évfordulója az egyesületnek, akkor mi szeretnénk rendezni az önkéntes versenyt és jó lenne, ha addigra lenne gyerek- és akár óvodáskorú juniorcsapatunk is.