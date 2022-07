Néhány évvel ezelőtt a Rábaköz jó néhány településén működtetett a helyi önkormányzat kertészetet. Aztán a gazdaságok száma visszaesett, de Rábacsécsényben és Árpáson töretlen a termelés. A közmunkaprogramban foglalkoztatott helyiek közreműködésével jó minőségű zöldség és gyümölcs kerül fogyasztóik asztalára. Portékáik kelendőek, az önkormányzatok pedig feldolgozással is foglalkoznak.

Rábacsécsényben tízen vesz- nek részt a közmunkaprogramban, a csoport vezetője Kiss Istvánné. A málnaföldre irányít bennünket, hiszen most a málnaszedés aktuális. Jókora darabot telepítettek annak idején, ami viszont már megújításra szorulna.

Az idei málna jó minőségű, de a mennyiség közepes Rábacsécsényben, ezt állapította meg Novák Miklósné. Fotó: Cs.K.A.

– Közepes a termés, a hozam nem az igazi. Kevés lett a termőre forduló hajtás, és ez látszik a mennyiségen. Hét-nyolc éves az ültetvény, beszéltünk már az újításáról. Ugyanígy a levendulás is elöregszik, pedig kelendő a levendulaszörpünk és az illatpárnánk is – beszélt munkájukról Kiss Istvánné. Aztán a fóliasátorban mutatja a paprikát, az uborkát, a karalábét. – Felszedtük már a fokhagymát, készülünk a vöröshagyma betakarítására. Érik a paradicsom is.

A rábacsécsényi termékeket piacokon értékesítik. Sokat megvesznek friss áruként, de kerül feldolgozásra is. Készülnek szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, de van lecsó és erős paprika is. Az uborkából például a népszerű svéd savanyúság lesz paprikával, hagymával. „Évek óta nem tudtunk sárgabarackot befőzni, mert a tavaszi fagyok mindig leszüreteltek helyettünk. Szerencsére idén megmaradt a termés és szépen érik. Úgy néztük, jövő héten már szedhetjük” – jegyezte meg Kiss Istvánné. A szakember még elmondta: a vírushelyzet óta visszaesett a kereslet, úgy vették észre, átalakultak a fogyasztói szokások. Ezért a rábacsécsényiek is „újítottak”. Próbálják az internet adta lehetőségeket kihasználni és a házhoz szállítást erősíteni.

Árpáson hárman dolgoznak a gazdaságban és alig győzik a munkát. Háromszáz négyzetméternyi fóliasátorban termelnek és egy kertet használnak, tudtuk meg Szabóné Kovács Alice polgármestertől. „Nagy az érdeklődés, jellemzően a falubeliek vásárolják termékeinket. Nagyon szép az uborkánk, a paprikánk, paradicsomunk, krumplink. Elsősorban frissen értékesítjük, a többit házias receptek szerint feldolgozzuk” – tette hozzá.