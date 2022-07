– A városba érve eltűnik a két folyó hűtőereje, ennek egyik fő oka, hogy a partot is lebetonozták. Európában most sok város újrazöldíti a vízpartjait. Bécsben és Berlinben pedig már bevált módszer, hogy úgynevezett védőerdősávokat telepítenek, amik a hőmérséklet mellett a légszennyezést is csökkentik. Győrszentiván területén lehetne hasonló megoldással élni. Több olyan szántóterület is van, ami eróziónak kitett mezőgazdasági terület és már nehezen művelhető. Ezek helyén lehetne új erdőt létrehozni – magyarázta a szakember, és kiemelte a nagyobb, többéves fák szerepét. Három kis fa ültetésével nem lehet elérni azt a hatást, amit egy terebélyesebb egyed kivágásával elveszítünk. A fajtát pedig az adott helyszínhez megfelelően kell választani, hiszen a forgalmas utak melletti légszennyezést nem minden fa tudja elviselni.

Az 1990-es években 2–3 napos komolyabb hőhullámmal kellett számolni nyaranta. Ez ma már 20–30 nap.

Minden város küzd

Szondi-Prohászka Fanni el­mondta: az ország összes nagyvárosa hasonló problémákkal küzd, és már Budapesten is megtették az első lépéseket.

– A városok díszítésénél érdemes évelő, szárazságtűrő növényeket használni, mivel ezek nem igényelnek annyi öntözést. Sőt, az úgynevezett méhle­ge­lős területek is segíthetnek a hőmérséklet csökkentésében. A magas és a lekaszált fű között ötfokos hőmérséklet-különbség is lehet, mivel előbbi több párát tud megtartani. Ehhez természetesen egyfajta szemléletváltás is kell, hogy az emberek ne az elhanyagoltsággal azonosítsák, ha valahol kicsit ritkábban nyírják a pázsitot.

A stratégia kitörési lehetőség

A zöldfelületek növelése mellett érdemes az átszellőzésre is figyelni. A Mosoni-Duna és a Rába nagy szolgálatot tesz a városnak, de a túlzsúfolt épületek között szintén megreked a meleg levegő.

– Győrnek is van már klímastratégiája, amiben számos jó megoldás, szemléletformáló ötlet szerepel. Remélem, ebből minél több megvalósulhat majd, mivel ez a probléma nem fog eltűnni, ha nem teszünk ellene – tette hozzá a szakember.