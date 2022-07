Ahogy arról a Kisalföld beszámolt, június 10-én új helyre költöztek az ukrajnai háború menekültjei, akiket márciusban Győrben ideiglenesen a Zrínyi utcai volt kórházépületben szállásoltak el. Likócsra, az Avar utcai Hajléktalanokat Segítő Szolgálat mellett elkerített helyre kihelyezett 19 légkondicionált lakókonténerbe közel 100 ember költözött. Akadtak köztük családok, akik azóta útra keltek Csehországba, Németországba rokonokhoz, ismerősökhöz. Mások – felajánlóknak vagy a Vöröskeresztnek köszönhetően – a térség falvaiban kaptak szállást, néhányan pedig hazaindultak Ukrajnába.

Egy hete érkezett egy anya a fiával, velük együtt most ötvennyolcan élnek Likócson. Eddig nyolc családnak sikerült a Vöröskereszt segítségével megtalálni az útjukat, így ők tovább tudtak lépni a konténerszállásról. Most arra voltunk kíváncsiak, milyen a mindennapi élet a likócsi táborban. Stábunkat Kun Szilvia, a Vöröskereszt megyei igazgatója vezette körbe.

Egy irodát, két raktárkonténert, mosdókat és közösségi helyiséget állított fel a terület közművesítése után az önkormányzat. A konténerházakat a katasztrófavédelem és a Vöröskereszt munkatársai előre elosztották a költözők között, kettőt ők használnak, hogy a munkájukat továbbra is el tudják látni. A karitatív szervezet március 9. óta üzemeltette a Zrínyi utcai épületet a katasztrófavédelemmel és az önkormányzattal karöltve. Azóta is segítik a menekültek életét reggeltől az esti órákig, de ha kell, éjjel is. Elsősorban anyák és gyerekek, kis számban férfiak élnek a szálláson.

Többfunkciós orvosi szoba

– Minden, ami a menekültek számára létszükséglet, megvan itt is. Az orvosi szolgálat engedélyeztetése még folyamatban van, egy hivatalos és egy önkéntes orvos érkezik majd a telephelyre. A táborba hetente jár ki védőnő, hamarosan folytatjuk az oltások beadását is – mondta Kun Szilvia.



Sokat tanulnak, egyre ügyesebbek – A legkisebbek a berendezett játszókonténerben az egyik vöröskeresztes önkéntessel tanulták a számokat. Fotó: Rákóczy Ádám

Az orvosi szobát sokszor használják más célra, ottjártunkkor éppen egy munkaerőpiaci tanácsadó hozott állásajánlatokat a menekülteknek.

– Segítünk az álláskeresésben, támogatjuk őket, hogy megfelelő munkát találjanak. Az új ajánlatokat kifüggesztjük, tanácsokkal látjuk el őket, ha kell, önéletrajzot írunk nekik és a munkával kapcsolatos lehetőségekről is tájékoztatást adunk – mondta a tanácsadó.

A másik konténerben a keresőszolgálat munkatársával találkoztunk, aki fogadóóráján a családegyesítésben segít. Rövid idő alatt kiemelkedő országos eredményeket értek el. Zachary Ottó munkája a nyugat-dunántúli régiót fedi le, rengeteg menekültnek segített már megtalálni a családtagját, akár Ukrajnában a háborús területeken, akár más országokban. De ezt a közösségi helyiséget használják például az ebéd kiosztására is.

A továbblépés a cél. A nők tájékoztatást kaptak az aktuális állásajánlatokról, hogy minél előbb munkába állhassanak. Fotók: Rákóczy Ádám

Élmény és tudás a gyerekeknek

– Naponta pedagógus foglalkozik a nagyobb gyerekekkel, de van egy kisgyerekeknek berendezett játszókonténer is, ahol fejlesztések, iskolai felkészítők folynak. A játékszobában több társas, kirakós, gyurma, labda is található. A Lego gyártól kapott eszközökből a héten egy hatalmas robotot építenek a gyerekekkel – mutatta Kun Szilvia.

Látogatásunkkor a nagyobbak lelkesen színezgették zsírkrétával a gipszből öntött, mágneses figurákat. A kisebbek pedig egy másik pedagógussal tanulták a számokat. Boldogan mesélték, hogy augusztusban négy napra elutazhatnak a Balatonra, közülük a legtöbben sose látták még a magyar tengert. Nemcsak úszhatnak a Balatonban, de változatos programokat is szervez nekik a Vöröskereszt. A Biztos Menedék Győrszemerén szervez számukra tábort, de hamarosan ellátogatnak a győri és a veszprémi állatkertbe is.

– Büszke vagyok a gyerekekre, sokat tanultak, fejlődtek az elmúlt hónapokban. A családokkal munkatársaink és önkénteseink foglalkoznak, a családsegítő szolgálat dolgozói pedig hetente kétszer meglátogatják őket. Az adományozók jóvoltából kerékpárokat, játék motorokat kaptak a tábor lakói, ami felüdülés az olykor monotonabb napokon – árulta el a Vöröskereszt megyei igazgatója.

Élelmezés összefogással

Közben megérkezett az uzsonna, mindenki kakaós csigát kapott. A reggelit, ebédet és vacsorát az önkormányzat vásárolja meg egy beszállító cégen keresztül. Ezt egészíti ki a Vöröskereszt a szükséges dolgokkal, például tisztálkodási, tisztítószerekkel, babaápolási kellékekkel, gyümölccsel, vitaminokkal, nassolni valókkal. A McDonald’s jóvoltából minden Likócson élőnek rendszeresen sajtburgert osztanak. Emellett rendszeresen jegyzik, mikor, kinek, mennyi gyógyszert, bébiételt, pelenkát, háztartási terméket osztanak ki. A házirend és a szabályzat minden ajtóra ki van függesztve, mellette található a mosásrend beosztása. Ha csomagjuk érkezik vagy az ügyeiket kell intézniük, a Vöröskereszt munkatársai segítenek. A megyében élő kiköltözött menedékesek kezét sem engedte el a Vöröskereszt, heti két alkalommal élelmiszert szállítanak nekik és segítik őket a beiskolázásban is.