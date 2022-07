Volt, van és lesz elég élelmiszer Magyarországon – emelte ki az élelmiszerbiztonság kapcsán Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára tegnap a hanságligeti HIPP Kft.-nél szervezett konferencia keretében, melyen dr. Bódi Csabával, a Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjével és Takács Júliával, a CSR Hungary alapító-ügyvezetőjével a fenntarthatóság témakörét járták körül egy konferencia keretében.

– A gazdaság, társadalom, kultúra és környezet egyensúlyában hiszünk – hangsúlyozta Takács Júlia, aki arról számolt be, hogy a CSR Hungary 2006-os működése óta szakmai ismereteket, eszközöket ad, tájékoztatást nyújt a fenntarthatóság terén, rámutatva, hogy hogyan lehet magasabb életminőséget nyújtani a helyi közösségeknek. Magyar üzleti felelősség díjat alapítottak, mely rendkívül népszerű. Az országjáró körút során, melynek most a hanságligeti cég az egyik állomása volt, a jó példákat keresik és mutatják be.