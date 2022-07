Előzetes - Most kell szolidaritast vállalnunk, mert ezzel a katások is beléptek a pedagógusok elhanyagolt, ellehetetlenített körébe. Szerdán ott voltam Budapesten, a Kossuth téri tüntetésen, másnap Győrbe hazatérve nem bírtam magammal és besétáltam kisfiammal a rendőrségre, hogy bejelentsem a győri tüntetést. A futárok álltak először mellém, de több civil, érintett, köztük nyugdíjas is csatlakozott a felszólalókhoz. Sok sárgamellényes, háttérrendező és önkéntes keresett meg, hogy szívesen segít - kezdte lapunknak Varga Viktória Beáta, győri családanya, katás vállalkozónő és politikai aktivista, aki a győri tüntetést szervezi.

A felszólalók olyan helyi vállalkozók lesznek, akiket közvetlenül érint a módosítás: Czikkely Panni - versfelolvasó, Tornai Péter - nyugdíjas katás, vándorvidámparkos örökifjú, Urbán Tibor - győri katás rendezvényszervező és tanácsadó, Donáth Anna - kismama, Momentum Mozgalom képviselője, Takács Vencel Nándor - egyetemista, Kelemen Dominika - katás vállalkozó, Simon Attila - győri futár és Markszné Koncz Zsuzsanna a Hétköznapok Angyalai Alapítványtól.

- Érthető, hogy a bujtatott foglalkozáshoz valahol hozzá kellett nyúlni, de nem látják át a rendszer, hogy mennyire átszőtte a kata mindenki életét. Szerintem nem fog megtérülni, hogy sokan adónemet váltanak, vissza fog térni a feketepiac, mert inkább számla nélkül csinálják meg a munkát az emberek - véli Varga Viktória Beáta.

A tüntetés hivatalos rész 19 órakor órakor lezárul.