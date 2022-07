Mivel az elmúlt napokban az osztrák fővárosban is tombolt a hőség, a Bécsi Vöröskereszt ismét megnyitotta jól bevált hűsölő pontját Floridsdorfban, a Shopping City Nord bevásárlóközpontban. A kellemesen hűvös helyiségekbe bárki ingyen betérhet, hogy elmeneküljön kicsit a hőség elől.

A hűsölő ponton lehet olvasni, szunyókálni és a látogatók vizet is kapnak, hogy újra egyensúlyba kerüljön a szervezetük folyadékháztartása. A Cooling Centerben a házi kedvenceket is szívesen fogadják, mivel a társállatokat is megviseli a hőség. A hűsölő pont munkatársai ezen kívül tippeket adnak a látogatóknak, hogy miként lehet megelőzni a hőgutát, illetve mik az első tünetek és mit kell tenni, ha valaki rosszul lesz a hőségtől.

Eközben a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportját, a hajléktalanokat városszerte kilenc klimatizált nappali centrumba várják, ahol nemcsak hűsölhetnek és vizet kapnak, de zuhanyozhatnak is. Ráadásul a kutyájukat sem kell az épületen kívül hagyniuk: a négylábúak is bemehetnek hűsölni, valamint friss vízzel és eleséggel is megkínálják őket. A hajléktalanokat ezekben a napokban szociális munkások keresik fel az utcán, hogy ellássák őket a legszükségesebbekkel – például vízzel – és tájékoztassák őket a hűsölési lehetőségekről.